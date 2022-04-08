США передали Україні 5 тис. станцій Starlink — Finance.ua

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 5 тис. станцій супутникового інтернету Starlink.
Про це йдеться в повідомленні USAID.
«USAID передало уряду України 5000 станцій Starlink у межах державно-приватного партнерства з американським виробником аерокосмічної техніки SpaceX», — йдеться в повідомленні.
Навіщо це? Супутникові термінали Starlink забезпечать безлімітну та безперешкодну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять держчиновникам і критично важливим постачальникам послуг громадянам продовжувати спілкуватися в Україні й із зовнішнім світом, навіть якщо агресія путіна розірве інфраструктуру оптоволоконного чи мобільного зв’язку України.
Нагадаємо, Starlink — глобальна супутникова система, що дозволяє забезпечити швидкісний інтернет.
Довідка Finance.ua:
віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну;
28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.