США передали Україні 5 тис. станцій Starlink — Finance.ua

США передали Україні 5 тис. станцій Starlink

Сьогодні 10:14 — Енергетика

Голова Єврокомисії Урсула фон дер Ляйєн

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 5 тис. станцій супутникового інтернету Starlink.

Про це йдеться в повідомленні USAID.

«USAID передало уряду України 5000 станцій Starlink у межах державно-приватного партнерства з американським виробником аерокосмічної техніки SpaceX», — йдеться в повідомленні.

Навіщо це? Супутникові термінали Starlink забезпечать безлімітну та безперешкодну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять держчиновникам і критично важливим постачальникам послуг громадянам продовжувати спілкуватися в Україні й із зовнішнім світом, навіть якщо агресія путіна розірве інфраструктуру оптоволоконного чи мобільного зв’язку України.

Нагадаємо, Starlink — глобальна супутникова система, що дозволяє забезпечити швидкісний інтернет.

Довідка Finance.ua:

віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну;

28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.



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