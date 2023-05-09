США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів — Finance.ua

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів Сьогодні 16:50 — Казна та Політика

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті відомства.

До цього пакета увійдуть:

додаткові засоби ППО та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет та радарів із системами ППО України;

боєприпаси для протидії безпілотникам;

155-мм артилерійські боєприпаси;

комерційні послуги супутникової зйомки;

підтримка навчання, технічного обслуговування та діяльності Сил оборони.

Допомогу виділять у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Тобто Київ отримає допомогу із цього пакета не одразу, а після закупівлі його вмісту у виробників або партнерів.

Міноборони США запевняє, що американці продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні забезпечити свої потреби на полі бою та для довгострокового захисту держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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