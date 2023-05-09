США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів

Казна та Політика
51
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться на сайті відомства.
До цього пакета увійдуть:
  • додаткові засоби ППО та боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет та радарів із системами ППО України;
  • боєприпаси для протидії безпілотникам;
  • 155-мм артилерійські боєприпаси;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • підтримка навчання, технічного обслуговування та діяльності Сил оборони.
Допомогу виділять у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Тобто Київ отримає допомогу із цього пакета не одразу, а після закупівлі його вмісту у виробників або партнерів.
Міноборони США запевняє, що американці продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні забезпечити свої потреби на полі бою та для довгострокового захисту держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.