США надають Україні понад $374 мільйони додаткової гуманітарної допомоги — Finance.ua
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США надають Україні понад $374 мільйони додаткової гуманітарної допомоги

Казна та Політика
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США надають Україні понад $374 мільйони додаткової гуманітарної допомоги
США надають Україні понад $374 мільйони додаткової гуманітарної допомоги
Уряд Сполучених Штатів через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділив для України понад 374 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги.
Про це йдеться у пресрелізі USAID.
«Президент Джо Байден оголосив після зустрічі з Президентом Зеленським, що Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надали понад 374 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги у відповідь на поточні потреби, спричинені війною путіна проти України», — зазначають в агентстві.
Наголошується, що ця життєво необхідна допомога Україні надходить у вирішальний момент, оскільки через російські напади на цивільну інфраструктуру люди у багатьох громадах залишилися без доступу до безпечного притулку, їжі, чистої води та санітарії та інших основних послуг протягом зими.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому уряд США надав понад 1,9 мільярда доларів гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та тих, хто виїжджає до сусідніх країн, у тому числі понад 1,4 мільярда доларів гуманітарної допомоги через USAID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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