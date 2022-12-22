США надають Україні понад $374 мільйони додаткової гуманітарної допомоги — Finance.ua

США надають Україні понад $374 мільйони додаткової гуманітарної допомоги Сьогодні 11:47 — Казна та Політика

США надають Україні понад $374 мільйони додаткової гуманітарної допомоги

Уряд Сполучених Штатів через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділив для України понад 374 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у пресрелізі USAID.

«Президент Джо Байден оголосив після зустрічі з Президентом Зеленським, що Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надали понад 374 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги у відповідь на поточні потреби, спричинені війною путіна проти України», — зазначають в агентстві.

Наголошується, що ця життєво необхідна допомога Україні надходить у вирішальний момент, оскільки через російські напади на цивільну інфраструктуру люди у багатьох громадах залишилися без доступу до безпечного притулку, їжі, чистої води та санітарії та інших основних послуг протягом зими.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому уряд США надав понад 1,9 мільярда доларів гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та тих, хто виїжджає до сусідніх країн, у тому числі понад 1,4 мільярда доларів гуманітарної допомоги через USAID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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