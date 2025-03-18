Списання податків на 641 мільйон: завершили слідство у справі ексзаступника голови Фіскальної служби — Finance.ua
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Списання податків на 641 мільйон: завершили слідство у справі ексзаступника голови Фіскальної служби

Казна та Політика
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Списання податків на 641 мільйон: завершили слідство у справі ексзаступника голови Фіскальної служби
Списання податків на 641 мільйон: завершили слідство у справі ексзаступника голови Фіскальної служби
САП і НАБУ завершили слідство у справі колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби, підозрюваного у вчиненні дій, через які бюджет не отримав понад 641 млн грн податків.
Про це САП повідомляє у Фейсбуці.
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року тодішній перший заступник голови ДФС, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів фіскальної служби. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга, відповідно до норм Податкового кодексу України, була автоматично задоволена на користь згаданого платника податків.
При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.
Як зауважили в САП, службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника держава в особі ДФС втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у державний бюджет на понад 641 млн грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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