Списання податків на 641 мільйон: завершили слідство у справі ексзаступника голови Фіскальної служби — Finance.ua

Списання податків на 641 мільйон: завершили слідство у справі ексзаступника голови Фіскальної служби Сьогодні 13:29 — Казна та Політика

Списання податків на 641 мільйон: завершили слідство у справі ексзаступника голови Фіскальної служби

САП і НАБУ завершили слідство у справі колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби, підозрюваного у вчиненні дій, через які бюджет не отримав понад 641 млн грн податків.

Про це САП повідомляє у Фейсбуці.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року тодішній перший заступник голови ДФС, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів фіскальної служби. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга, відповідно до норм Податкового кодексу України, була автоматично задоволена на користь згаданого платника податків.

При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

Як зауважили в САП, службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника держава в особі ДФС втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у державний бюджет на понад 641 млн грн.

Укрінформ За матеріалами:

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