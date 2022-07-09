Спрощено правила вивезення дітей за кордон — Finance.ua

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Спрощено правила вивезення дітей за кордон

Казна та Політика
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Спрощено правила вивезення дітей за кордон
Спрощено правила вивезення дітей за кордон
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України.
Як повідомляє в Телеграм народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроєкт № 6146 проголосував 301 народний депутат.
Документ, зокрема, визначає чіткий перелік підстав, коли тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків дозволяється без згоди другого з батьків.
Серед них: смерть другого з батьків або набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим; набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків, про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або недієздатним; якщо дитина або другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства; виїзд у супроводі одинокої матері (коли у документі про народження дитини відомості про батька відсутні або внесені зі слів матері); наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, та інші.
Також передбачається, що згода одного з батьків на тимчасовий виїзд дитини діятиме протягом трьох років.
Запроваджується можливість оформлення такої згоди в електронній формі без нотаріального її посвідчення.
Якщо ж нотаріус посвідчив згоду на тимчасовий виїзд дитини, він буде зобов’язаний внести відповідні відомості до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Корреспондент.net
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