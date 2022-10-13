Споживчі ціни в США стрімко зростають попри підвищення ставок ФРС — Finance.ua

Споживчі ціни в США стрімко зростають попри підвищення ставок ФРС Вчора 20:43 — Світ

Споживчі ціни в США стрімко зростають попри підвищення ставок ФРС

Швидке зростання споживчих цін у США не показало жодних ознак зниження у вересні, що викликало різкий розпродаж на Уолл-стріт — інвестори побоюються, що ФРС доведеться стати ще агресивнішою, щоб уповільнити шалену інфляцію.

Так, індекс споживчих цін без урахування мінливих витрат на енергоносії та продукти харчування зріс на 6,6% у річному вимірі у вересні проти 6,3% у серпні — це найшвидший темп росту за 4 десятиліття.

Загалом показник інфляції у вересні становив 8,2% проти 8,3% у серпні.

Ф’ючерси на S&P 500 різко коливалися після публікації даних.

Після публікації даних індекс впав на 2 відсотки порівняно з даними на закритті торгів у середу. Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка чутлива до змін у очікуваннях грошово-кредитної політики, зросла на 0,22 в.п. до 4,51% що є найвищим рівнем з середини 2008 року.

Інвестори та економісти шукали ознак того, що ФРС може почати уповільнювати темпи підвищення процентної ставки після підвищення на 0,75 в.п., яке воно оголошувало на кожному з останніх трьох засідань. Але дані про інфляцію, опубліковані в четвер, свідчать про те, що такого кроку ще немає на найближчому горизонті.

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Економічна Правда За матеріалами:

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