Споживчі ціни в США стрімко зростають попри підвищення ставок ФРС — Finance.ua
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Споживчі ціни в США стрімко зростають попри підвищення ставок ФРС

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Споживчі ціни в США стрімко зростають попри підвищення ставок ФРС
Споживчі ціни в США стрімко зростають попри підвищення ставок ФРС
Швидке зростання споживчих цін у США не показало жодних ознак зниження у вересні, що викликало різкий розпродаж на Уолл-стріт — інвестори побоюються, що ФРС доведеться стати ще агресивнішою, щоб уповільнити шалену інфляцію.
Про це пише Financial Times.
Так, індекс споживчих цін без урахування мінливих витрат на енергоносії та продукти харчування зріс на 6,6% у річному вимірі у вересні проти 6,3% у серпні — це найшвидший темп росту за 4 десятиліття.
Загалом показник інфляції у вересні становив 8,2% проти 8,3% у серпні.
Ф’ючерси на S&P 500 різко коливалися після публікації даних.
Після публікації даних індекс впав на 2 відсотки порівняно з даними на закритті торгів у середу. Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка чутлива до змін у очікуваннях грошово-кредитної політики, зросла на 0,22 в.п. до 4,51% що є найвищим рівнем з середини 2008 року.
Інвестори та економісти шукали ознак того, що ФРС може почати уповільнювати темпи підвищення процентної ставки після підвищення на 0,75 в.п., яке воно оголошувало на кожному з останніх трьох засідань. Але дані про інфляцію, опубліковані в четвер, свідчать про те, що такого кроку ще немає на найближчому горизонті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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