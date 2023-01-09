Споживання електрики зростає: Укренерго встановлює ліміти — Finance.ua
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Споживання електрики зростає: Укренерго встановлює ліміти

Енергетика
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Споживання електрики зростає: Укренерго встановлює ліміти
Споживання електрики зростає: Укренерго встановлює ліміти
Станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
«У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.
Інфографіка: Укренерго
Інфографіка: Укренерго

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За матеріалами:
Finance.ua
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