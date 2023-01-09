Споживання електрики зростає: Укренерго встановлює ліміти — Finance.ua

Споживання електрики зростає: Укренерго встановлює ліміти Сьогодні 13:05 — Енергетика

Споживання електрики зростає: Укренерго встановлює ліміти

Станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

«У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.

Інфографіка: Укренерго

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