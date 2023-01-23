Spotify планує почати скорочення персоналу вже цього тижня — Finance.ua

Spotify планує почати скорочення персоналу вже цього тижня Сьогодні 23:05 — Фондовий ринок

Spotify планує почати скорочення персоналу вже цього тижня

Spotify Technology SA планує звільнення співробітників вже цього тижня, таким чином приєднавшись до багатьох інших технологічних компаній, від Amazon.com Inc. до Meta Platforms Inc., які вже оголосили про скорочення робочих місць для зниження витрат.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Кількість посад, які будуть скорочені поки що невідома. У жовтні Spotify звільнили 38 співробітників зі своїх студій подкастів Gimlet Media та Parcast. Згідно зі звітом про прибутки та збитки за третій квартал, у музичному потоковому гіганті працює близько 9800 співробітників.

Представник Spotify відмовився коментувати майбутні скорочення.

Починаючи з 2019 року компанія взяла на себе величезні зобовʼязання щодо подкастингу. Вона витратила понад $1 млрд на придбання мереж подкастів, програмне забезпечення для створення, послуги хостингу та права на популярні шоу.

Тим не менш, інвестори ставили під питання ці інвестиції. Акції впали на 66% минулого року, оскільки інвесторів цікавило, коли вони почнуть отримувати прибуток. У червні керівники Spotify заявили, що їхній бізнес із виробництва подкастів стане прибутковим у найближчі один-два роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.