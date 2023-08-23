Співзасновник Ethereum обвалив курси головних криптовалют після транзакції на $1 мільйон — Finance.ua

Співзасновник Ethereum обвалив курси головних криптовалют після транзакції на $1 мільйон Вчора 23:02 — Криптовалюта

Співзасновник Ethereum обвалив курси головних криптовалют після транзакції на $1 мільйон

У понеділок, 21 серпня, стало відомо, що творець ефіріума Віталік Бутерін вніс чималий депозит на криптобіржу Coinbase

Згідно з даними аналітичного ресурсу etherscan, що займається скануванням блокчейну Ethereum, батько провідного альткоїна вніс 600 ETH. У криптовалюті це еквівалентно $1-му мільйону.

Бутерін здійснив велику транзакцію якраз у той час, коли ефіріум, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта , за тиждень впала на 10%. Просідання головного альткоїна є частиною глобального ринкового спаду, в результаті якого трейдери стали свідками ліквідацій цифрових активів на загальну суму у понад $1 мільярд.

Нагадаємо, що у понеділок увечері основні криптовалюти різко впали у ціні, у той час, як альткоїни продемонстрували мінімальні коливання курсів. Це сталося на тлі того, що ринки почали відновлювати стабільність після значної ліквідації криптовалют, яка стала однією з найбільших за останні місяці.

Згідно з CoinMarketCap, на момент написання новини ETH торгується за $1,638 при ринковій капіталізації $200.22 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $4.7 млрд. Домінування ефіріума на ринку складає 18,8%.

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noworries За матеріалами:

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