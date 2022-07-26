SpaceX вп'яте за місяць запустила на орбіту супутники Starlink — Finance.ua

SpaceX вп'яте за місяць запустила на орбіту супутники Starlink Вчора 03:33 — Технології&Авто

У неділю, 24 липня, орбітальне угруповання Starlink поповнили ще 53 супутники, пише mediasat.

Запуск був здійснений через два дні після попереднього і є п’ятим запуском Starlink у липні та 33-м запуском SpaceX у 2022 році.

Запуск здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді 24 липня о 09:38 за часом Східного узбережжя США.

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася для запусків вже ввосьме, приблизно через дев’ять хвилин здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, яка розташовувалася за 650 км від космодрому в Атлантиці.

SpaceX запустила вже 2904 інтернет-супутники Starlink. У перспективі компанія планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а згодом — із 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.