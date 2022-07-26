SpaceX вп'яте за місяць запустила на орбіту супутники Starlink — Finance.ua
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SpaceX вп'яте за місяць запустила на орбіту супутники Starlink

Технології&Авто
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У неділю, 24 липня, орбітальне угруповання Starlink поповнили ще 53 супутники, пише mediasat.
Запуск був здійснений через два дні після попереднього і є п’ятим запуском Starlink у липні та 33-м запуском SpaceX у 2022 році.
Запуск здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді 24 липня о 09:38 за часом Східного узбережжя США.
Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася для запусків вже ввосьме, приблизно через дев’ять хвилин здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, яка розташовувалася за 650 км від космодрому в Атлантиці.
SpaceX запустила вже 2904 інтернет-супутники Starlink. У перспективі компанія планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а згодом — із 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети.
За матеріалами:
Finance.ua
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