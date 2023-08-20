Соцвиплати і грошова допомога: що зміниться восени 2023 року — Finance.ua

Соцвиплати і грошова допомога: що зміниться восени 2023 року Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

З 1 вересня в Україні набудуть чинності нові правила нарахування грошової допомоги для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО). Враховуватиметься майновий стан переселенців.

Виплат позбавлять громадян, які:

— придбали новий автомобіль (з року випуску минуло менше 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

— придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

— мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

— придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

— мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж на тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або окуповані, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.

У разі ухвалення соцслужбами рішення про припинення виплат про це повідомлять додатково. Рішення можна оскаржити, надавши необхідні документи.

Допомога ВПО: в листопаді зміниться порядок виплат

Решта категорій переселенців продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу до кінця січня 2024. Нагадаємо, терміни виплат були автоматично продовжені 1 серпня на півроку. Після цього періоду виплати знову переглянуть.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, у розмірах:

— для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;

— для інших осіб — 2 тис грн.

Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.

При цьому для переселенців, які вперше звернуться по призначення допомоги з 1 листопада, гроші перераховуватимуть одній людині з розрахунку на всіх членів сім'ї.

Кого з переселенців можуть позбавити виплат

Виплати не продовжуватимуть ВПО, які:

— перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

— повернулися до покинутого місця проживання;

— відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

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