Соцмережа для спортсменів Strava призупинила роботу в РФ і Білорусі — Finance.ua

Strava завжди була платформою, яка об’єднує спортсменів. Саме цю спільноту потрясає трагічна та безглузда війна, і важливо, щоб ми виявили нашу підтримку та були солідарними з народом України.
У відповідь на несправедливу війну росії проти України Strava вирішила призупинити свої послуги в росії та білорусі. «Ми разом із сотнями інших корпорацій та організацій підтримуємо тимчасове призупинення надання послуг», — заявили в Strava.
Компанія обіцяє повернути гроші за платні послуги, також Strava готова надати архів даних та допомогти з видаленням облікового запису.
Strava — соцмережа для спортсменів, мобільний застосунок і сайт для відстеження спортивної активності через GPS.