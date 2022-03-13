Соцмережа для спортсменів Strava призупинила роботу в РФ і Білорусі — Finance.ua
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Соцмережа для спортсменів Strava призупинила роботу в РФ і Білорусі

Вчора 22:21Фондовий ринок
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Соцмережа для спортсменів Strava «у відповідь на війну рф проти України» вирішила призупинити надання своїх послуг в рф та білорусі.
Про це йдеться у заяві компанії.
Strava завжди була платформою, яка об’єднує спортсменів. Саме цю спільноту потрясає трагічна та безглузда війна, і важливо, щоб ми виявили нашу підтримку та були солідарними з народом України.
У відповідь на несправедливу війну росії проти України Strava вирішила призупинити свої послуги в росії та білорусі. «Ми разом із сотнями інших корпорацій та організацій підтримуємо тимчасове призупинення надання послуг», — заявили в Strava.
Компанія обіцяє повернути гроші за платні послуги, також Strava готова надати архів даних та допомогти з видаленням облікового запису.
Strava — соцмережа для спортсменів, мобільний застосунок і сайт для відстеження спортивної активності через GPS.
За матеріалами: Економічна Правда
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