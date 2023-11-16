Смартфони серії iPhone 16 можуть отримати графенове охолодження — Finance.ua

Смартфони серії iPhone 16 можуть отримати графенове охолодження Сьогодні 20:40 — Фондовий ринок

Смартфони серії iPhone 16 можуть отримати графенове охолодження

Моделі iPhone 15 Pro відомі своєю продуктивністю, проте користувачі скаржилися на надмірне нагрівання. Деякі навіть жартували, що використовують свої телефони як кухонні прилади через інтенсивне нагрівання. Проблему було вирішено шляхом випуску оновлення iOS 17.

Купертинівська компанія не використовуватиме жодної активної технології охолодження. Натомість графен, будучи чудовим теплопровідником, запобігає перегріву процесора, поглинаючи тепло.

Хоча графенове охолодження є логічним рішенням, існують й інші шляхи контролю температури мобільних пристроїв. Apple продовжує робити свої процесори більш потужними та ефективними щороку.

iLenta За матеріалами:

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