Смартфони Android дозволять надсилати повідомлення без зв’язку та інтернету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Смартфони Android дозволять надсилати повідомлення без зв’язку та інтернету

Технології&Авто
37
Смартфони Android дозволять надсилати повідомлення без зв’язку та інтернету
Смартфони Android дозволять надсилати повідомлення без зв’язку та інтернету
Розробники Qualcomm Inc. (QCOM.O) повідомили про початок співпраці з групою компаній, що займаються продажем смартфонів Android. Мета партнерства — додати до пристроїв Android функції супутникового обміну повідомленнями.
Qualcomm, компанія з Каліфорнії, вважається найбільшим у світі постачальником чіпів, що підключають мобільні телефони до бездротових мереж передачі даних. Наразі Qualcomm співпрацює з Honor, Motorola, що належить Lenovo, Nothing, OPPO, Vivo та Xiaomi — все для розробки нових функцій. За допомогою супутникового зв’язку користувачі зможуть надсилати й отримувати дані у віддалених регіонах, де недоступні інші телекомунікаційні мережі.
Співпраця Qualcomm із виробниками пристроїв Android, ймовірно, посилить конкуренцію між цими брендами та Apple. Минулого року розробники Apple представили можливість надсилати екстрені супутникові повідомлення як одну з флагманських функцій оновленої лінійки iPhone. Нові iPhone містять чіпи від Qualcomm, та спеціальне апаратне та програмне забезпечення, яке є власністю Apple.
У Qualcomm не повідомили, коли стануть доступними нові функції супутникового обміну повідомленнями від названих компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.