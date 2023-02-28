Смартфони Android дозволять надсилати повідомлення без зв’язку та інтернету — Finance.ua

Смартфони Android дозволять надсилати повідомлення без зв’язку та інтернету Сьогодні 23:42 — Технології&Авто

Смартфони Android дозволять надсилати повідомлення без зв’язку та інтернету

Розробники Qualcomm Inc. (QCOM.O) повідомили про початок співпраці з групою компаній, що займаються продажем смартфонів Android. Мета партнерства — додати до пристроїв Android функції супутникового обміну повідомленнями.

Qualcomm, компанія з Каліфорнії, вважається найбільшим у світі постачальником чіпів, що підключають мобільні телефони до бездротових мереж передачі даних. Наразі Qualcomm співпрацює з Honor, Motorola, що належить Lenovo, Nothing, OPPO, Vivo та Xiaomi — все для розробки нових функцій. За допомогою супутникового зв’язку користувачі зможуть надсилати й отримувати дані у віддалених регіонах, де недоступні інші телекомунікаційні мережі.

Співпраця Qualcomm із виробниками пристроїв Android, ймовірно, посилить конкуренцію між цими брендами та Apple. Минулого року розробники Apple представили можливість надсилати екстрені супутникові повідомлення як одну з флагманських функцій оновленої лінійки iPhone. Нові iPhone містять чіпи від Qualcomm, та спеціальне апаратне та програмне забезпечення, яке є власністю Apple.

У Qualcomm не повідомили, коли стануть доступними нові функції супутникового обміну повідомленнями від названих компаній.

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