«Смачненьке до депозиту» — як отримати додатковий бонус цієї осені Сьогодні 14:15 — Кредит&Депозит

«Смачненьке до депозиту» — як отримати додатковий бонус цієї осені

Для тих, хто хоче не лише дізнатися більше про програму «Бонус до депозиту» , але й отримати приємні призи, стартує спеціальний розіграш. Взяти участь зможуть всі охочі, виконавши лише одну нескладну умову. Яку саме? Розповідаємо детальніше.

З 7 жовтня розпочинається розіграш «Смачненьке до депозиту». Переможці зможуть виграти 20 сертифікатів номіналом по 500 грн для оплати страв та напоїв в мережі ресторанів «Євразія».

Розіграш відбуватиметься в чотири етапи (по п’ять призів на кожний):

1 етап — 20 жовтня;

2 етап — 3 листопада;

3 етап — 11 листопада;

4 етап — 1 грудня.

На кожному з етапів переможців будуть визначати за допомогою сервісу Random. Після чого інформацію про них протягом 5 днів опублікують в чат-ботах від Мінфін.

Щоб взяти участь у розіграші, потрібно бути підписаним на чат бот в Telegram та/або в Viber . Окрім того, підписка на чат боти дає додаткові переваги — доступ до інформації про останні новини програми «Бонус до депозиту», про інвестиційні та фінансові лайфхаки, новини банків тощо.

Тож підписуйтеся на чат боти від Мінфіну та долучайтеся до розіграшу сертифікатів. До речі, використати їх можна до 31 грудня 2024 року.

Що потрібно знати про програму «Бонус до депозиту»

Це спеціальна пропозиція від сайту Мінфін, яка дозволяє отримати додаткові відсотки при оформленні депозитного вкладу в банках-партнерах програми. Бонусні відсотки нараховує та виплачує сайт Мінфін, якщо вклад оформлений через спеціальну заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» . За один вклад можна отримати бонус одноразово, виплачується він протягом 32 днів.

Пул банків, які беруть участь у програмі, постійно розширюється, а умови стають все привабливішими. Тож поспішіть не лише долучитися до акції «Бонус до депозиту», але й взяти участь у додатковому розіграші сертифікатів від Євразії.

Пам’ятайте — недостатньо розраховувати на удачу. Треба бути готовим вхопити її за хвіст!

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