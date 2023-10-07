Skoda готується представити оновлений Kodiaq: що про нього відомо — Finance.ua
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Skoda готується представити оновлений Kodiaq: що про нього відомо

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Skoda готується представити оновлений Kodiaq: що про нього відомо
Skoda готується представити оновлений Kodiaq: що про нього відомо
Офіційна прем'єра нового кросовера Skoda Kodiaq відбудеться вже цього тижня. Автомобіль не стане радикально новим, якщо порівнювати з поточною моделлю.
Як стало відомо, у кросовера збереглися знайомі риси та форма колісних арок, а також знайомий дизайн передніх ґрат. Дверні ручки будуть традиційними, а не висувними.
Skoda оснастить новий Kodiaq матричними світлодіодними адаптивними фарами другого покоління, задніми ліхтарями та темною хромованою обробкою D-стійок. На кришці багажника буде назва бренду.
Розмір коліс починатиметься від 17 дюймів для базової моделі і збільшуватиметься до 20 дюймів у більш дорогих комплектаціях.
При цьому салон буде новим. Так, Kodiaq наступного покоління отримає масивний 13-дюймовий сенсорний екран і три 1,25-дюймові дисплеї, встановлені на поворотних ручках на центральній консолі. Ці крихітні екрани мають багато функцій. Водій також матиме 10,25-дюймову цифрову приладову панель.
Чеський виробник «розтягнув» кросовер на 61 мм, щоб запропонувавши ще більшу вантажомісткість як для п’яти-, так і семимісних версій. Крім того, було трохи змінено лінію даху, щоб забезпечити додатковий простір над головою пасажирам, що сидять ззаду.
Нагадаємо, Skoda представить Kodiaq другого покоління в середу, 4 жовтня.
За матеріалами:
MMR
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