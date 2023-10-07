Skoda готується представити оновлений Kodiaq: що про нього відомо — Finance.ua

Skoda готується представити оновлений Kodiaq: що про нього відомо 07.10.2023, 00:59 — Фондовий ринок

Skoda готується представити оновлений Kodiaq: що про нього відомо

Офіційна прем'єра нового кросовера Skoda Kodiaq відбудеться вже цього тижня. Автомобіль не стане радикально новим, якщо порівнювати з поточною моделлю.

Як стало відомо, у кросовера збереглися знайомі риси та форма колісних арок, а також знайомий дизайн передніх ґрат. Дверні ручки будуть традиційними, а не висувними.

Skoda оснастить новий Kodiaq матричними світлодіодними адаптивними фарами другого покоління, задніми ліхтарями та темною хромованою обробкою D-стійок. На кришці багажника буде назва бренду.

Розмір коліс починатиметься від 17 дюймів для базової моделі і збільшуватиметься до 20 дюймів у більш дорогих комплектаціях.

При цьому салон буде новим. Так, Kodiaq наступного покоління отримає масивний 13-дюймовий сенсорний екран і три 1,25-дюймові дисплеї, встановлені на поворотних ручках на центральній консолі. Ці крихітні екрани мають багато функцій. Водій також матиме 10,25-дюймову цифрову приладову панель.

Чеський виробник «розтягнув» кросовер на 61 мм, щоб запропонувавши ще більшу вантажомісткість як для п’яти-, так і семимісних версій. Крім того, було трохи змінено лінію даху, щоб забезпечити додатковий простір над головою пасажирам, що сидять ззаду.

Нагадаємо, Skoda представить Kodiaq другого покоління в середу, 4 жовтня.

MMR За матеріалами:

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