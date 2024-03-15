Складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум — Finance.ua
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Складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум

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Складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум
Складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум
14 березня 2024 року складність Bitcoin-майнінгу оновила історичний максимум і досягла позначки в 83,95 T. З останньої дати зміни показник зріс на 5,79%, за даними BTC.com.
Поточний середній хешрейт в мережі Bitcoin становить 600,72 EH/s.
Складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум
Відзначимо, складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Зазначимо, підвищення цього показника наближає дату халвінгу першої криптовалюти. За певних умов він може відбутися у квітні 2024 року.
Наступний перерахунок відбудеться орієнтовно 27 березня. Прогноз — збільшення на 0,07%, згідно з BTC.com.
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