Складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум — Finance.ua

Складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум Сьогодні 05:15 — Криптовалюта

Складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум

14 березня 2024 року складність Bitcoin-майнінгу оновила історичний максимум і досягла позначки в 83,95 T. З останньої дати зміни показник зріс на 5,79%, за даними BTC.com

Поточний середній хешрейт в мережі Bitcoin становить 600,72 EH/s.

Відзначимо, складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Зазначимо, підвищення цього показника наближає дату халвінгу першої криптовалюти. За певних умов він може відбутися у квітні 2024 року.

Наступний перерахунок відбудеться орієнтовно 27 березня. Прогноз — збільшення на 0,07%, згідно з BTC .com.

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