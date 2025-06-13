Скільки втратили російські банки на зростанні курсу рубля — Finance.ua

Скільки втратили російські банки на зростанні курсу рубля Сьогодні 09:26

Скільки втратили російські банки на зростанні курсу рубля

Зміцнення курсу рубля дорого обходиться не тільки російському бюджету, який втрачає нафтову ренту, а й банкам.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Центробанку рф.

У першому кварталі їхній загальний збиток від валютної переоцінки становив 149 млрд рублів.

За три місяці рубль зміцнився на 21,5%, і негативна переоцінка валютних вимог банків сягнула 2 трлн руб.

Валютні зобов’язання теж зменшилися разом із курсами валют, але менше: різниця між ними (відкрита валютна позиція, ВВП) за квартал скоротилася до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).

Економічна Правда За матеріалами:

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