Скільки втратили російські банки на зростанні курсу рубля — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки втратили російські банки на зростанні курсу рубля

94
Скільки втратили російські банки на зростанні курсу рубля
Скільки втратили російські банки на зростанні курсу рубля
Зміцнення курсу рубля дорого обходиться не тільки російському бюджету, який втрачає нафтову ренту, а й банкам.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Центробанку рф.
У першому кварталі їхній загальний збиток від валютної переоцінки становив 149 млрд рублів.
За три місяці рубль зміцнився на 21,5%, і негативна переоцінка валютних вимог банків сягнула 2 трлн руб.
Валютні зобов’язання теж зменшилися разом із курсами валют, але менше: різниця між ними (відкрита валютна позиція, ВВП) за квартал скоротилася до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems