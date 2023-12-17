Скільки українських студентів навчаються в Польщі — Finance.ua

Скільки українських студентів навчаються в Польщі Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Скільки українських студентів навчаються в Польщі

За підрахунками Центру обробки інформації (Ośrodek Przetwarzania Informacji) у 2022−2023 навчальному році в Польщі навчалися 48 150 українських студентів.

Загалом у минулому навчальному році в польських університетах здобували освіту 102 тисячі іноземців. Про це повідомили у звіті «Іноземці в університетах Польщі».

Починаючи із 2012 року кількість іноземних студентів у Польщі лише зростає.

Найбільше студентів українців (47%) та білорусів (12%). Крім них польські університети обирають громадяни з таких країн, як: Зімбабве, Туреччина, Індія, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан та Китай.

У 2019 році в Польщі було понад 39 тисяч студентів з України, що становило половину всіх іноземців, які навчаються в університетах. З цього моменту як кількість, так і частка студентів з України серед іноземців поступово зменшувалися.

Однак після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року, відбувся черговий наплив українських вступників до Польщі. Кількість студентів з України зросла до понад 48 000 і становила у 2022−2023 навчальному році приблизно 47% усіх іноземних студентів.

З них 60% почали навчання на першому курсі, і більшість з них навчалася в Мазовецькому воєводстві.

Більшість студентів з України обрали Варшаву чи Краків.

Спеціальності

У 2022/2023 навчальному році українські студенти серед спеціальностей найбільше навчались на таких, як:

менеджмент, логістика, туризм і рекреація, економіка, внутрішня безпека, філологія, психологія та міжнародні відносини.

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uamedia За матеріалами:

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