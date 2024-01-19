Скільки українців оформили зелену карту за 2023 рік: ціна та де оформити швидко — Finance.ua
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Скільки українців оформили зелену карту за 2023 рік: ціна та де оформити швидко

Технології&Авто
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Скільки українців оформили зелену карту за 2023 рік: ціна та де оформити швидко
Скільки українців оформили зелену карту за 2023 рік: ціна та де оформити швидко
Останні дані за 2023 рік свідчать, що кількість укладених договорів «Зелена картка» зросла на 30% порівняно з 2022 роком.
Ця статистика говорить про те, що все більше українців почали виїжджати за кордон на власному транспорті.
Куди та на який термін виїхали українці в 2023 році?
Найпопулярніші напрямки: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Угорщина.
Середня вартість поліса: 2000 грн.
Середній термін дії поліса: 6 місяців.
Експерти прогнозують, що у 2024 році популярність зеленої карти продовжуватиме зростати.
Зміни у ціновій політиці зеленої карти 2024: МТСБУ
МТСБУ повідомило про підвищення тарифів на Зелену картку для виїзду за кордон на авто. Вартість збільшилася в середньому на 5,5% з 22 грудня 2023 року.
Нові тарифи для легкового авто:
  • 15 днів — 1002 грн;
  • 1 місяць — 1595 грн;
  • 3 місяці — 3789 грн;
  • 1 рік — 8769 грн.
Вартість страховки може варіюватися в залежності від:
  • терміну дії поліса (від 15 днів до 1 року);
  • типу транспортного засобу.
Кожні шість місяців відбуваються зміни у цінах на автострахування. Місце реєстрації, як у випадку з автоцивілкою, не має значення. Тож, наприклад, зелена карта в Ужгороді буде коштувати так само як і в Дніпрі.
Купуйте поліс зеленої карти онлайн, щоб не переплачувати на кордоні. Миттєва страховка на авто для виїзду за кордон — 3 хвилини і поліс на Email.

Зелена карта онлайн на Finance.ua

За матеріалами:
УНН
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