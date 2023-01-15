Скільки товарів та як змогла експортувати Україна: озвучено результати 2022-го — Finance.ua
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Скільки товарів та як змогла експортувати Україна: озвучено результати 2022-го

Казна та Політика
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Україна за 2022 рік експортувала товарів на 44,2 млрд доларів, а імпортувала — на 54,5 млрд. При цьому всього за кордон відправили майже 99,8 млн тонн товарів і імпортували — понад 30,34 млн. тонн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Мінвідновлення Мустафа Найєм. Перевезення морем і небом стали майже неможливими. Експортувати та імпортувати більшість товарів Україні довелося по суші — обсяг експорту залізничним транспортом збільшився майже вдвічі. А обсяг імпорту зменшився вчетверо.
Інфографіка: facebook.com/Mustafanayyem
Інфографіка: facebook.com/Mustafanayyem
Автомобілісти від лютого нарощували показники імпорту та експорту. 2022 року вантажівками і кораблями з України було експортовано товарів, вартість яких була майже однакова — на 16,23 і 17,86 мрлд дол. відповідно. А імпорту вантажівки ввезли в країну в 5,5 разу більше, ніж кораблі. До великої війни такого співвідношення не міг передбачити жоден економіст.
З 24 лютого рух морського транспорту зупинився майже повністю. Експортний рух морем значно пожвавився тільки в серпні, коли почала діяти «Зернова угода». Однак до попередніх обсягів перевезень морський торговельний флот не повернувся досі.
Домовленості про спрощення умов роботи для українських перевізників з Євросоюзом дозволили збільшити обсяг експортованого та імпортованого вантажівками на чверть. Додатково приблизно по 200 тисяч тонн товарів їхали з України та в Україну щомісяця починаючи з липня.
Інфографіка: facebook.com/Mustafanayyem
Інфографіка: facebook.com/Mustafanayyem
Інфографіка: facebook.com/Mustafanayyem
Інфографіка: facebook.com/Mustafanayyem
Збільшенню обсягів перевезень посприяла і скасування дозвільного режиму зокрема з Молдовою, Північної Македонією, Туреччиною та Грузією.
«Щоб надалі розвивати сухопутне сполучення зі світом, ми працюємо над збільшенням пропускної здатності кордону — розбудовуємо залізничну і автомобільну прикордонну інфраструктуру. Цього року вперше за 25 років відкрили новий пункт — „Красноїльськ — Вікову де Сус“, продовжуємо будівництво „Нижанковичів“ та „Д’яківців“, реконструювали „Краківець-Корчову“. Маємо перші результати перемовин з польськими колегами про організацію спільного прикордонного і митного контролю — склали текст майбутньої Угоди», — написав Найєм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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