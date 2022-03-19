Скільки платитимуть українським військовим за участь у боях — Finance.ua

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Скільки платитимуть українським військовим за участь у боях

Вчора 19:51Особисті фінанси
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Скільки платитимуть українським військовим за участь у бояхСкільки платитимуть українським військовим за участь у боях
Україна гідно платитиме своїм захисникам. Як тим, що беруть безпосередню участь у бойових діях, так і тим, хто несе службу у відносно безпечних ділянках.
Про заробітні плати військовослужбовців у період дії воєнного стану інформує Міністерство оборони України у Фейсбуці.
Від 24 лютого військовослужбовцям нараховується щомісячне забезпечення та додаткова винагорода розміром 30 тисяч гривень на місяць.
За участь у бойових діях нараховується додаткова грошова винагорода розміром 100 тисяч гривень за місяць. Пропорційно до кількості днів з участю у бойових діях.
Так, наприклад, стрілець гарантовано отримуватиме 43 244 гривні на місяць. Якщо ж він впродовж місяця щодня братиме участь у бойових діях — виплата складе 113 244 гривні.
Оплата праці командира бригади за місяць боїв може становити 132 962 гривні.
Інфографіка: facebook.com/MinistryofDefence.UA Інфографіка: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Конкурент
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