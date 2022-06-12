Скільки коштують квартири в популярних містах Туреччини — Finance.ua

Скільки коштують квартири в популярних містах Туреччини
Жити біля моря в Туреччині — мрія багатьох українців. Під час війни купівля нерухомості за кордоном стала більш актуальною. Журналісти розповіли, скільки коштують квартири в сонячних Анталії, Мармарисі та Стамбулі.
Попит серед українців виріс в рази
У 2022 році на ринку турецької нерухомості відзначається зростання угод на покупку житла — за перших чотири місяці вже куплено 21015 об’єктів житлової нерухомості.
За даними Турецького інституту статистики TurkStat, в 2021 році в Туреччині іноземці купили 59282 будинки. Українці стали власниками 1246 об’єктів нерухомості в цій країні.
За перші 4 місяці в 2022 році громадяни України вже придбали 644 будинків і квартир. У квітні 2022 року українці купили 263 об’єкти нерухомості (92 — у квітні 2021 року) в Туреччині, потрапивши на 5 позицію рейтингу найактивніших покупців житла серед іноземців.
«Продажі будинків іноземцям у квітні збільшилися на 58,1% порівняно з тим самим місяцем минулого року. Стамбул зайняв перше місце з 2564 продажами іноземцям. За ними йдуть Анталія з 1970 продажами будинків і Анкара — з 333 продажами житла іноземцям», — йдеться в повідомленні TurkStat.
Громадянство за інвестиції: мінімальна сума зросла
Туреччина збільшила суму інвестицій у нерухомість для отримання громадянства іноземцями, повідомляло видання Bloomberg.
Зміна набуде чинності з 13 червня. Тепер мінінімальна вартість житла має бути 400 тисяч доларів замість 250 000. Такий крок має знизити попит і швидке зростання цін на житло, яке через інфляцію вже стає недоступним туркам.
«За останні кілька місяців ми вже спостерігаємо сплеск інтересу, особливо з боку росіян і українців», — розповів виданню Алі Кемаль Гурдал, який очолює будівельну компанію в провінції Анталія, орієнтовану на іноземних клієнтів.
У квітні опозиційні депутати навіть подавали до парламенту пропозицію тимчасово заборонити продаж нерухомості іноземцям, що зупинити зростання цін.
Приклади цін на житло в Аланії
При цьому українці можуть оформити посвідку на проживання в Туреччині на рік, будучи власниками будь-якої нерухомості, без обмеження вартості. За безвізовим режимом в країні можна перебувати до 90 днів протягом 180 днів.
Купити житло громадяни України та інші іноземці можуть без обмежень нарівні з громадянами Туреччини. За допомогою агентства оформлення угоди займає до тижня часу.
Де шукати житло в Туреччині: популярні сайти
Найпопулярніші сайти, де розміщують оголошення про продаж житла від власників і ріелторів:
В Анкарі середня ціна продажу за квадратний метр становить 355 доларів. В Ізмірі середня ціна квадратного метра — 632 долари.
У той же час на Анталійському узбережжі можна придбати 3-кімнатну квартиру на вторинному ринку за ціною до 50 тисяч доларів. Наприклад, в 3-поверховому будинку в Манавгаті — квартира з мінімумом меблів площею 100 кв.м, двома санвузлами продається за 750 тисяч лір (приблизно 45 тисяч доларів).
Приклади цін на маленькі квартири в Аланії
Вже в Сіде квартира з таким самим метражем в комплексі з басейном обійдеться в 146 тисяч доларів. В Аланії квартиру-студію на 45 кв.м можна придбати за 29 тисяч доларів, а квартиру на 130 кв. м. — за 90 тисяч доларів. В Мармарисі невелику двокімнатну квартиру на 55 кв. м можна купити за ціною 110000 доларів, в Фетхіє — 96 000 доларів за метраж на 65 кв. м ув комплексі з басейном.
В Стамбулі найдешевші студії в європейських районах можна купити за ціною від 350-370 тисяч лір — від 20 тисяч євро за 50 кв. м в будинку, якому до 10 років.
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