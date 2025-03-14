Скільки коштує порушення авторського права в Україні — Finance.ua
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Скільки коштує порушення авторського права в Україні

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Скільки коштує порушення авторського права в Україні
Скільки коштує порушення авторського права в Україні
Українське законодавство регулює питання авторських прав за допомогою Закону «Про авторське право і суміжні права», який передбачає як правовий захист творів, так і відповідальність за порушення.
Про це сказано в статті Finance.ua Питання авторського права в Україні.
В Україні передбачено кілька видів відповідальності за порушення авторського права:
1. Цивільноправова відповідальність:
  • правовласник може вимагати компенсацію в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних зарплат (станом на 2025 рік, мінімальна зарплата становить 8 тис. грн, тобто це 80 тис. — 400 млн грн).
  • альтернативно можна вимагати відшкодування фактичних збитків чи прибутків, отриманих порушником.
Приклад:
2021 року київський художник виграв суд проти компанії, яка без дозволу надрукувала його роботи на футболках. Суд зобов’язав компанію виплатити компенсацію в розмірі 1,5 млн грн за збитки, завдані автору.
2. Адміністративна відповідальність:
  • штрафи за незаконне використання об’єктів авторського права варіюються від 170 до 34 тис. грн залежно від характеру порушення;
  • може включати конфіскацію нелегальних копій творів.
Приклад:
2022 року компанію, яка нелегально транслювала фільми без ліцензії, оштрафували на 200 тис. грн.
3. Кримінальна відповідальність:
  • якщо збиток значний (понад 250 тис. грн), порушника може бути засуджено до штрафу до 850 тис. грн або позбавлення волі до 6 років.
Приклад:
2020 року ІТ-компанію в Харкові викрили в несанкціонованому використанні програмного забезпечення, що належить міжнародному розробнику. Сума компенсації сягнула 2 млн грн, а керівника компанії було засуджено до 3 років умовно.
За матеріалами:
Finance.ua
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