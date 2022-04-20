Скільки грошей потрібно українцям за кордоном - думка експерта — Finance.ua

Скільки грошей потрібно українцям за кордоном - думка експерта

Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Як повідомив економіст Олексій Кущ, для комфортного життя в іншій країні на перший час вам потрібно мати щонайменше три середні зарплати (це орієнтовно 45 тис. грн).

Про це пише Сегодня.

Однак, не всі мають в запасі такі гроші, особливо під час війни. Та після майже двох місяців війни на території України, європейські країни реалізували програми допомоги українцям.

Тож, якщо запас коштів у вас мінімальний або його просто немає, ви можете скористатся цими пільгами. Якщо говорити в розрізі допомоги від Польщі, то одна з останніх ініціатив стосується фінансування від ООН в розмірі 700 зл. (4900 грн).

Мати PESEL чи банківський рахунок для цього необовʼязково, отримати гроші можуть всі українці, які приїхали в сусідню державу після 24 лютого.

Також після прибуття в Польщу українці можуть скористатися допомогою, яку пропонує польський уряд (харчування, житло та іншу необхідну інформацію). Варто звернутися в один з цих пунктів за адресами:

Польща і загалом її мешканці дійсно підтримують українців, варто лише звернутися за допомогою. Тож, можемо з впевненістю сказати, що навіть з сумою в 0 гривень у Польщі ви не пропадете.

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