Скільки готівки припадає на одного жителя України (інфографіка) — Finance.ua

Скільки готівки припадає на одного жителя України (інфографіка) Вчора 10:48 — Казна та Політика

Скільки готівки припадає на одного жителя України (інфографіка)

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 жовтня 2022 року, становила 677,7 млрд грн. Це на 50,1 млрд грн або на 8% більше, ніж на початку 2022 року (на 1 січня 2022 року — 627,6 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема: майже 3 млрд банкнот на загальну суму 672,4 млрд грн, а також понад 14,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,2 млрд грн.

Водночас за останні пів року готівка в обігу загалом скоротилася на трохи більше 1% або на 7,3 млрд грн (станом на 1 квітня 2022 року в обігу перебувало 685 млрд грн). За вересень цього року ця тенденція була ще суттєвішою — готівка в обігу зменшилася на 10,3 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2022 року на одного жителя України припадало: 70 банкнот і 167 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року — 71 та 162 шт. відповідно).

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше — монет номіналом 10 гривень (0,9%).

Серед банкнот найменше зараз у обігу — номіналом 10 гривень (3,9% від загальної кількості банкнот в обігу), адже НБУ поступово в міру їх зношення замінює ці банкноти на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу.

Найбільше ж у готівковому обігу банкнот номіналом 500 гривень (25,8% від загальної кількості банкнот в обігу), що пов’язано зі зростанням попиту на цей номінал банкнот.

Інфографіка: НБУ

«В умовах війни безпечнішими і надійнішими є безготівкові розрахунки та віддалені канали фінансового обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Тож Національний банк закликає громадян віддавати перевагу безготівковій оплаті та без нагальної потреби не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів, що спостерігається останнім часом», — наголосили в Нацбанку.

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