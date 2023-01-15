Скільки годин провели у заторах водії польських та інших міст світу: рейтинг за 2022 рік — Finance.ua

Скільки годин провели у заторах водії польських та інших міст світу: рейтинг за 2022 рік Сьогодні 19:14 — Світ

Скільки годин провели у заторах водії польських та інших міст світу: рейтинг за 2022 рік

Американська компанія INRIX , яка спеціалізується на аналітиці транспорту і займається питаннями організації дорожнього руху, опублікувала свіжий рейтинг Global Traffic Scorecard.

Дослідження показало, де у світі в 2022 році був найбільший рівень заторів.

Загалом експерти проаналізували ситуацію з трафіком у 989 містах по всьому світу за період з січня по жовтень 2022-го. Що ж там у Польщі?

7 найзавантаженіших міст Польщі

У світовому рейтингу Global Traffic Scorecard автори згадали сім польських міст. Вроцлав опинився на 35 місці загального переліку, але це перша позиція відносно усіх інших міст Польщі. Відтак, вроцлавські водії, згідно з дослідженням, за минулі десять місяців витратили в заторах 53 години життя.

Скільки годин провели в заторах водії з інших міст:

Вроцлав — 35 місце — 80 годин у заторах;

Познань — 44 місце — 74 години;

Варшава — 51 місце — 64 години;

Краків — 53 місце — 66 годин;

Лодзь — 78 місце — 58 годин;

Гданськ — 199 місце — 37 годин;

Катовіце — 250 місце — 34 години.

Яка ситуація з трафіком у світі: дані за 2022 рік

У 2022 році загальний рейтинг очолив Лондон. З січня по жовтень місцеві водії провели у пробках 156 годин. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

На другому місці — Чикаго (155 годин у пробках). Трійку лідерів замикає Париж (138 годин).

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