Скільки годин провели у заторах водії польських та інших міст світу: рейтинг за 2022 рік — Finance.ua
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Скільки годин провели у заторах водії польських та інших міст світу: рейтинг за 2022 рік

Світ
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Скільки годин провели у заторах водії польських та інших міст світу: рейтинг за 2022 рік
Скільки годин провели у заторах водії польських та інших міст світу: рейтинг за 2022 рік
Американська компанія INRIX, яка спеціалізується на аналітиці транспорту і займається питаннями організації дорожнього руху, опублікувала свіжий рейтинг Global Traffic Scorecard.
Дослідження показало, де у світі в 2022 році був найбільший рівень заторів.
Загалом експерти проаналізували ситуацію з трафіком у 989 містах по всьому світу за період з січня по жовтень 2022-го. Що ж там у Польщі?

7 найзавантаженіших міст Польщі

У світовому рейтингу Global Traffic Scorecard автори згадали сім польських міст. Вроцлав опинився на 35 місці загального переліку, але це перша позиція відносно усіх інших міст Польщі. Відтак, вроцлавські водії, згідно з дослідженням, за минулі десять місяців витратили в заторах 53 години життя.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

Скільки годин провели в заторах водії з інших міст:
  • Вроцлав — 35 місце — 80 годин у заторах;
  • Познань — 44 місце — 74 години;
  • Варшава — 51 місце — 64 години;
  • Краків — 53 місце — 66 годин;
  • Лодзь — 78 місце — 58 годин;
  • Гданськ — 199 місце — 37 годин;
  • Катовіце — 250 місце — 34 години.

Яка ситуація з трафіком у світі: дані за 2022 рік

У 2022 році загальний рейтинг очолив Лондон. З січня по жовтень місцеві водії провели у пробках 156 годин. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
На другому місці — Чикаго (155 годин у пробках). Трійку лідерів замикає Париж (138 годин).
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За матеріалами:
Телеканал 24
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