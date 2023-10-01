Скільки електроенергії можна витрачати в разі призначення субсидії: норми для українців — Finance.ua

Скільки електроенергії можна витрачати в разі призначення субсидії: норми для українців Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Якщо ви чи ваша сім'я хочете отримувати державну допомогу на оплату комунальних послуг, то маєте відповідати певним умовам. Також встановлено норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії.

Про це повідомляє сайт ПФУ

Соціальні норми призначення субсидії

Постачання електроенергії в будинках з газовими плитами за наявності централізованого постачання гарячої води — 70 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт/г на місяць.

Постачання електроенергії в будинках з електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води — 110 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї додому, але не більше 230 кВт/год на місяць.

Постачання електроенергії в будинках без електроплит за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів — 100 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї додому, але не більше 220 кВт/год на місяць.

Послуга з постачання електричної енергії в селах та селищах міського типу для громадян, яким держава забезпечує безкоштовне освітлення житла — 30 кВт/год на місяць на людину.

Хто отримає допомогу цього року

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня

На опалювальний період 2023−2024 розрахунок житлової субсидії буде здійснено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалюваний період 2023 року, і тим, у кого розмір субсидії становив 0,00 гривні.

Тобто українцям, які вже отримують житлову субсидію або яким у літній період призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.

При розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року.

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