Скільки беруть за «квадрат» у Харкові — Finance.ua

Скільки беруть за «квадрат» у Харкові Вчора 15:45 — Нерухомість

Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення рф в Україну, нарешті, ожив ринок нерухомості. Забудовники не тільки активно будують нове житло, але й заохочують купити квартиру в новобудові.

дізнатися, за скільки продають квадратні метри в Харкові. На сайті ЛУН пропонують, за скільки продають квадратні метри в Харкові.

Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то пропозицій не так багато. Але щонайменше два десятки проєктів досі у роботі. Середня вартість житла в новобудовах коливається в межах 600-800 тис. грн, звичайно, є дорожчі та дешевші пропозиції.

Однокімнатні квартири

Найдешевше житло у Харкові зараз можна купити від 504 тис. грн. За таку ціну можна придбати однокімнатну квартиру на 30-57 квадратних метрів у багатоповерхівці комфорт-класу. Відповідно один «квадрат» оцінюють від 12 тис. грн, а зводити 13-поверховий будинок закінчать восени 2022 року.

Житло економкласу від інших забудовників коштуватиме трохи дорожче, в середньому від 19 тис. грн за квадратний метр. За такими розцінками можна купити однокімнатну квартиру на 40 «квадратів» від 784 тис. грн або двокімнатну площею 60-80 кв. м від 1,18 млн грн. Це один із кількох десятків 9-поверхових будинків у житловому комплексі, який має бути завершений до кінця поточного року.

Житло на дві кімнати

У середньому за двокімнатні квартири у Харкові забудовники просять від 1,4 млн грн. Стільки коштує житло у будинку комфорт-класу на 16 поверхів. За один квадратний метр доведеться віддати від 19 тис. грн., але велика сума обумовлена площею квартир від 70 кв. м, а в деяких випадках — введенням будинків в експлуатацію наприкінці 2021 року.

Одна з найдорожчих двокімнаток на ринку — у будинках бізнес-класу. За житло площею від 108 кв.м доведеться заплатити від 3,11 млн грн. Один квадратний метр коштує 25,6–28,6 тис. грн. Це будинки на 10-21 поверх, зведені із використанням залізобетонних конструкцій.

Найдешевші двокімнатні квартири у Харкові коштують від 966 тис. грн. За один квадратний метр у таких новобудовах просять від 21 тис. грн, а квартири мають площу 46-66 «квадратів». Забудовник пропонує цегляні багатоповерхівки на 16 чи 25 поверхів у будинку класу комфорт.

Три та більше кімнат

Трикімнатну квартиру площею 80 квадратних метрів у харківських новобудовах можна купити за мінімальною ціною від 1,47 млн грн. За 1 кв.м просять 18 тис. грн. Цегляний будинок економ класу має 9 поверхів.

Найдорожче житло з трьох кімнат коштує від 2,75 млн грн, за «квадрат» беруть від 25,6 тис. грн. Загальна площа квартири складає 107 квадратних метрів у багатоповерхівці бізнес-класу.

На ринку нерухомості в Харкові можна знайти також квартири з чотирма кімнатами — ціни коливаються в межах 3,17-4,48 млн грн. Залежно від забудовника та класу будівлі один квадратний метр оцінюють від 19,3 до 28 тис. грн. Дешевше житло в 10-поверхівках комфорт-класу, де площа квартир сягає 160-200 кв.м. У багатоповерхових будинках класу бізнес квартири мають площу 160 кв.м.

Ціни стали нижчими

Порівняно із середніми цінами на житло за підсумками 2021 року, зараз у Харкові купити квартиру стало трохи дешевше. Так, раніше однокімнатне житло оцінювали в середньому в суму 1,08 млн грн.

Двокімнатне житло можна було купити за середньою ціною 1,68 млн грн. За три кімнати у Харкові довелося б віддати в середньому 2,62 млн грн.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Сьогодні За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.