Сімейний спорткар: BMW готують надпотужний заряджений універсал (фото) — Finance.ua

Сімейний спорткар: BMW готують надпотужний заряджений універсал (фото) 11.10.2023, 00:47 — Технології&Авто

Сімейний спорткар: BMW готують надпотужний заряджений універсал (фото)

3 має поповнити нова надпотужна версія CS Touring. Екстремальний спортивний універсал з’явиться з 2025 року. Про це Лінійку BMW Mмає поповнити нова надпотужна версія CS Touring. Екстремальний спортивний універсал з’явиться з 2025 року. Про це повідомляє сайт BMWBlog.

Універсал BMW M 3 CS Touring доопрацюють так само, як і аналогічний седан. Віддачу його 3,0-літрової турбошістки збільшать до 550 к. с. і 650 Нм. Це дасть змогу розганятися до 100 км/год приблизно за 3,5 с і розвивати 300 км/год.

Крім того, універсалу доопрацюють ходову. Модель буде доступна виключно з повним приводом.

Новий BMW M 3 CS Touring можна буде відрізнити від стандартної моделі за карбоновим обвісом і спойлером, а також особливими 19-дюймовими дисками. Автомобіль полегшать приблизно на 35 кг.

В оздобленні салону будуть використані карбон і алькантара. Спереду з’являться спортивні ковшоподібні сидіння (у стандартному універсалі М 3 вони є опцією). Універсал BMW M 3 CS Touring залишиться практичним сімейним авто з просторим салоном і багажником об'ємом 500−1510 л.

Очікується, що випустять лімітовану серію з 2000 BMW M 3 CS Touring. Ціна універсала перевищить $120 000.

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