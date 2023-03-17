Швейцарська асоціація банкірів розробляє проєкт із запуску депозитних токенів — Finance.ua

Швейцарська асоціація банкірів розробляє проєкт із запуску депозитних токенів Сьогодні 21:33 — Фінтех і Картки

Цього тижня Швейцарська асоціація банкірів (SBA) опублікувала «білу книгу» щодо проєкту випуску депозитних токенів. Ця концепція розроблена в рамках Project Guardian і позиціонується як «фундамент» стабільних цифрових грошей.

Депозитний токен — це токенізований актив на базі вкладу у фіаті. Фактично це аналог стейблкоїна. У JPMorgan Chase його називають «грошовим еквівалентом» блокчейна.

Він позиціонується як «трансформаційна ланка» на шляху до більш регульованих і підконтрольних стейблкоїнів. У SBA вважають, що запуск такого продукту дасть змогу підстьобнути розвиток цифрової економіки Швейцарії.

Асоціація пропонує три основні концепції реалізації проекту:

стандартизовані активи, випущені згідно з єдиними вимогами до всіх фінансових контрагентів;

безліч токенів, коли будь-який банк може замінити власний «стейблкоїн»;

спільні активи, випущені ліцензованими банками-учасниками проєкту.

Усі депозитні токени будуть деноміновані у швейцарських франках, а також випускатися і погашатися за допомогою смарт-контрактів. Також у SBA припустили можливість розроблення «монети» як цінного паперу, що має збільшити охоплення і темп зростання проєкту.

«З технічного погляду всі виявлені економічні та юридичні питання цілком вирішувані. Депозитний токен має працювати на загальнодоступному ланцюжку блоків, щоб забезпечити достатню конфіденційність і ефективність транзакцій» — йдеться в релізі.

Щось подібне вивчають у Японії. Кілька місцевих банків планують випустити власні.

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