Швейцарська асоціація банкірів розробляє проєкт із запуску депозитних токенів — Finance.ua
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Швейцарська асоціація банкірів розробляє проєкт із запуску депозитних токенів

Фінтех і Картки
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Цього тижня Швейцарська асоціація банкірів (SBA) опублікувала «білу книгу» щодо проєкту випуску депозитних токенів. Ця концепція розроблена в рамках Project Guardian і позиціонується як «фундамент» стабільних цифрових грошей.
Депозитний токен — це токенізований актив на базі вкладу у фіаті. Фактично це аналог стейблкоїна. У JPMorgan Chase його називають «грошовим еквівалентом» блокчейна.
Він позиціонується як «трансформаційна ланка» на шляху до більш регульованих і підконтрольних стейблкоїнів. У SBA вважають, що запуск такого продукту дасть змогу підстьобнути розвиток цифрової економіки Швейцарії.
Асоціація пропонує три основні концепції реалізації проекту:
  • стандартизовані активи, випущені згідно з єдиними вимогами до всіх фінансових контрагентів;
  • безліч токенів, коли будь-який банк може замінити власний «стейблкоїн»;
  • спільні активи, випущені ліцензованими банками-учасниками проєкту.
Усі депозитні токени будуть деноміновані у швейцарських франках, а також випускатися і погашатися за допомогою смарт-контрактів. Також у SBA припустили можливість розроблення «монети» як цінного паперу, що має збільшити охоплення і темп зростання проєкту.
«З технічного погляду всі виявлені економічні та юридичні питання цілком вирішувані. Депозитний токен має працювати на загальнодоступному ланцюжку блоків, щоб забезпечити достатню конфіденційність і ефективність транзакцій» — йдеться в релізі.
Щось подібне вивчають у Японії. Кілька місцевих банків планують випустити власні.

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