Швейцарія готується до нестачі електроенергії — Finance.ua
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Швейцарія готується до нестачі електроенергії

Енергетика
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Швейцарія готується до нестачі електроенергії та газу через війну росії проти України, можливі перебої з постачанням газу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
«Майкл Франк, директор асоціації швейцарських електроенергетичних компаній VSE, заявив, що Швейцарія планує запровадити суворіші заходи щодо енергозбереження у разі потреби», — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що спочатку уряд вживатиме добровільних заходів щодо заощадження — кампанія з інформування громадськості має відбутися наступного місяця — потім він може обмежити другорядні види використання, такі як освітлення вітрин, використання мобільних обігрівачів або нічне освітлення, сказали на брифінгу у Берні.
Потім, в екстремальному сценарії, уряд може наказати приблизно 30 тисячам компаній заощадити до 30% енергоспоживання. За оцінкою, ці перші три фази можуть скоротити попит на електроенергію на 25-30%.
У крайньому разі Берн може вимкнути частину мережі.
Високопосадовець комунального сектора заявив, що Швейцарія може вдатися до безперервного чотиригодинного відключення електроенергії в регіонах, якщо енергетична криза в Європі призведе до нестачі електроенергії взимку.
За матеріалами:
УНН
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