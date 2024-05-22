Швеція виділила понад 6 млрд євро на трирічну підтримку України — Finance.ua
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Швеція виділила понад 6 млрд євро на трирічну підтримку України

Казна та Політика
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Уряд Швеції домовився про створення трирічної рамкової програми військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад 6 млрд євро) на 2024−2026 роки.
Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції.
В уряді повідомили, що Швеція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.
З урахуванням нової пропозиції загальна військова та гуманітарна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (9,66 млрд євро). Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.
«Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року», — йдеться в повідомленні.

Допомога Україні від Швеції

З перших днів війни в Україні Швеція демонструє тверду та послідовну позицію, надаючи Україні всебічну допомогу.
Наприкінці минулого року Швеція оголосила про надання фінансової допомоги Україні для підтримки ініціативи Grain From Ukraine («Зерно з України»). Мета цієї ініціативи — забезпечити експорт українського зерна до країн, які потребують продовольства.
За матеріалами:
РБК-Україна
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