Швеція виділила 3,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу для України — Finance.ua
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Швеція виділила 3,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу для України

Казна та Політика
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Швеція виділила 3,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу для України
Швеція виділила 3,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу для України
Уряд Швеції виділила близько 40 мільйонів шведських крон (3,7 млн дол.) на гуманітарну допомогу для України.
Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Мінреінтеграції України з посиланням на пресслужбу уряду Швеції.
Стокгольм надає цю підтримку через продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй (ООН).
У грудні Швеція виділила Україні 1,4 мільярда крон, які, зокрема спрямували на підтримку населення країни взимку.
Минулого тижня шведський міністр оборони Пол Йонсон підтвердив, що після остаточного вступу в Північноатлантичний Альянс країна не виключає можливості постачання своїх винищувачів Gripen в Україну.
Окремо Йонсон наголосив, що Європа повинна посилити свою військову підтримку України та «компенсувати частину підтримки, яка зменшується», маючи на увазі США.
У серпні 2023 року під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.
За матеріалами:
Економічна Правда
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