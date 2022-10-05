Шукаю роботу: 10 вакансій на будь-який смак — Finance.ua
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Шукаю роботу: 10 вакансій на будь-який смак

Особисті фінанси
496
Шукаю роботу: 10 вакансій на будь-який смак
Шукаю роботу: 10 вакансій на будь-який смак
Через повномасштабну війну чимало українців втратили роботу. І попри те, що ринок праці поступово відновлюється, багатьом так і не вдається знайти «ту саму» вакансію. Щоб допомогти із цим, експерти порталу work.ua склали список із десятка цікавих вакансій у різноманітних галузях по всій Україні.
Вийшла ось така різноманітна добірка. Якщо вас зацікавили одна або декілька з наведених вакансій — сміливо відгукуйтесь на них.

Менеджер з програми лояльності, CRM-manager

  • Місто: Київ
  • Компанія: ЦУМ
  • Роботодавець шукає фахівця, який має досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року і розуміється на принципах роботи СRM-систем, розуміється на системах Microsoft Dynamics, Creatio, знає, що таке CLV, CCR, CRR, CAC, LTV, як ці показники розраховувати та на них впливати, вміє працювати з великими масивами даних та інше.
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Продавець-консультант, представник постачальника, 18 000-25 000 грн

  • Місто: Івано-Франківськ
  • Компанія: Hopfen, ТМ
  • Що у вакансії: В обов’язки працівника входитиме консультація покупців по всьому асортименту продукції компанії, підтримання стендів і торгових полиць із продукцією в належному стані, приймання-постачання, участь у формуванні замовлень. Умови: офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень (крім суботи та неділі).
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Оператор з обробки та вводу даних, 18 000 грн

  • Дистанційна робота
  • Компанія: Telovox, LLC
  • Що у вакансії: Обов’язки на посаді містять в собі роботу в CRM-системі замовника, перевірку даних пацієнтів, аналіз і коректування даних у базі, пошук та перевірка даних, можливі дзвінки (англійською мовою) у підтримку для уточнення інформації, формування звітів на підставі перевірених даних. Компанія пропонує графік роботи з понеділка до середи з 16:00 до 01:00, четвер та п’ятниця з 16:00 до 00:00, субота та неділя — вихідні дні.
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Офіс-менеджер, 20 000 грн

  • Місто: Біла Церква
  • Компанія: SMK Distribution
  • На посаду шукають спеціаліста з досвідом роботи від 2 років на посаді офіс-менеджера, секретаря, адміністратора, особистого помічника керівника. У кандидата має бути закінчена вища освіта, навички володіння Microsoft Office, вміння працювати з великими обсягами інформації. В обов’язки працівника входитиме технічне забезпечення роботи керівника, підготовка та організація матеріально-технічного забезпечення засідань, нарад, стенографування та інше. Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, іноді ненормований.
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Менеджер з продажу в транспортно-експедиційну компанію 20 000-30 000 грн

  • Місто: Одеса
  • Компанія: Euro Forwarding, LLC
  • Роботодавець шукає працівника з досвідом роботи у сфері продажу транспортних послуг з власною базою клієнтів. В обов’язки працівника входитиме пошук нових клієнтів, робота з наявними клієнтами у сфері міжнародних перевезень (авіа, морські, наземний транспорт), ведення первинної документації.
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Декоратор суконь, 15 000-20 000 грн

  • Місто: Львів
  • Компанія: Woná Concept
  • Роботодавець пропонує потижневу виплату заробітної плати, соціальний пакет і гнучкий робочий графік. У вимогах до кандидата зазначено досвід роботи у сфері від 1 року, уважність, чіткість і відповідальність. Повна зайнятість.
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Контент-маркетолог, 25 000 грн

  • Дистанційно
  • Компанія: Education.ua
  • Потрібен фахівець із досвідом роботи від 2 років, який має досвід написання текстів та ідеально знає українську мову, розуміється на контенті, має базові знання про SEO та успішний досвід реалізації маркетингових проєктів.
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Спеціаліст з психологічної підтримки психічного здоров’я (з навчанням), 22 000-25 000 грн

  • Місто: Дніпро
  • Компанія: Medical Teams International
  • Спеціаліст повинен мати досвід роботи в аналогічній сфері та навички міжособистісного спілкування. У вимогах: можливість відвідувати декілька притулків і проводити особисті та групові сесії. В обов’язки входитиме проведення сеансів психосоціальної підтримки для різних груп ВПО, участь у тренінгах.
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Адміністратор ювелірного магазину, 11 000-20 000

  • Місто: Полтава
  • Компанія: Sova, jewelry house
  • Потрібен фахівець з досвідом роботи адміністратором або директором магазину від 1 року, який знає звітну та касову документацію, має управлінські навички. В обов’язки входитиме підтримка високого рівня обслуговування в магазині й виконання планів продажів та інше. Графік роботи: п’ять днів на тиждень з 10:00 до 19:00.
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Викладач англійської мови, 10 000-15 000 грн (обговорюється після співбесіди)

  • Місто: Полтава
  • Компанія: Green Language School
  • Фахівець повинен мати рівень англійської мови не нижче Upper-Intermadiate, досвід викладання від 1 року, стабільний та швидкий інтернет. Робота на повну/неповну ставку в офісі. В обов’язки викладача входитиме проведення індивідуальних та групових занять з англійської для будь-якого віку студентів (від 6 років).
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За матеріалами:
Finance.ua
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