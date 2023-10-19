Штучний інтелект спрогнозував вартість криптовалюти Bitcoin на 1 листопада — Finance.ua

Штучний інтелект спрогнозував вартість криптовалюти Bitcoin на 1 листопада 19.10.2023, 01:21 — Криптовалюта

Штучний інтелект спрогнозував вартість криптовалюти Bitcoin на 1 листопада

На початку цього тижня флагманський криптоактив раптово подорожчав, досягнувши позначки $30 000. Це сталося на тлі інформації від низки авторитетних криптовидань про схвалення заявки BlackRock на створення спотового Bitcoin-ETF. Однак пізніше медійники спростували цю інформацію, а тому Bitcoin не зміг повною мірою реалізувати свій бичачий потенціал.

Станом на ранок 18 жовтня Bitcoin торгується в межах $28,692, що на 1,83% перевищує показники вчорашнього дня. Загальна кількість монет, що циркулюють на ринку, складає $559,8 млрд. Денні торгові угоди впали на мйже 41% і склали $15,3 млрд. При цьому домінування головної криптовалюти у галузі все ще зростає - за даними CoinMarketCap, Bitcoin зайняв 51,2% від частки ринку.

Аналітики Finbold звернулися до системи штучного інтелекту PricePredictions, щоб спрогнозувати ціну Bitcoin на 1 листопада 2023 року. Алгоритм визначив, що до зазначеного терміну ВТС досягне позначки $29 576.

Примітно, що з початку 2023 року Bitcoin подорожчав на 47%. У плані динаміки зростання актив обігнав 87 зі 100 топових криптовалют за рівнем капіталізації. Також представники Finbold вирішили уточнити у Google Bard, як схвалення спотових Bitcoin-ETF може позначитися на динаміці флагманського криптоактиву.

За підрахунками системи, після озвучених подій флагманський криптоактив у стислі строки зможе досягти $100 тис. Також штучний інтелект зазначив, що велике значення матимуть і додаткові чинники: загальне прийняття Bitcoin, дії інституційних інвесторів, активність регуляторів і загальні макроекономічні умови.

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