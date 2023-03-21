Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей — Finance.ua

Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей Сьогодні 04:39 — Технології&Авто

Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей

Нова версія чат-бота GPT-4 з елементами штучного інтелекту GPT-4 висловилася про готовність замінити 20 існуючих професій, якими сьогодні займаються лише люди. Список опублікував у Twitter журналіст та автор розсилки про ІІ The Rundown AI Роуен Чунг.

У запиті до чат-боту Чунг попросив створити таблицю, в якій ІІ має вказати назву професії та ті риси людини, які GPT-4 замінить для виконання робочих обов’язків.

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До списку увійшли такі професії, як перекладач, репетитор, спеціаліст із введення даних, представник служби підтримки, коректор, помічник юриста, бухгалтер та копірайтер.

Також чат-бот висловив готовність замінити аналітика з маркетингових досліджень, менеджера із соцмереж, планувальника зустрічей, телемаркетера, віртуального помічника, транскрипціоніста (переведення аудіо в текст) та репортера.

Серед останніх п’яти професій у списку були вказані турагент, аналітик технічної підтримки, електронний аналітик, модератор контенту та рекрутер.

У коментарях до посту багато користувачів погодилися зі списком ІІ. На думку деяких користувачів, виживуть лише ті професії, які вимагатимуть максимальної точності та від яких залежатиме життя людини.

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