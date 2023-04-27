Штрафують і забирають права: водіям повідомили про незаконність популярного “порушення” — Finance.ua
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Штрафують і забирають права: водіям повідомили про незаконність популярного “порушення”

Технології&Авто
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Українських водіїв часто штрафують за тріщину на лобовому склі посилаючись на ч.1 ст. 121 КУпАП, оскільки це вважається технічною несправністю. В разі повторного порушення водія позбавляють права керування транспортним засобом від 3 до 6 місяців. Але справді карати за це не можуть, повідомляє «Дорожній адвокат».
Дійсно, згідно з п.6.8.5 ДСТУ 3649:2010 на лобовому склі не повинно бути сколів чи тріщин у зоні роботи склоочисників. Але водночас, дані пошкодження не є технічними несправностями транспортного засобу.
Відповідно до п.31.3 ПДР, керувати автомобілем забороняється у таких випадках:
• при виготовленні або переобладнанні з порушенням вимог стандартів, правил та нормативів щодо безпеки дорожнього руху;• якщо не пройдено обов’язковий техконтроль (для ТЗ, що йому підлягають);• якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповідних стандартів;• при порушенні порядку встановлення та використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв.
Тобто, в переліку не вказано, що забороняється керувати автомобілем із тріщиною на лобовому склі. Таким чином цей дефект не входить до переліку технічних несправностей і їздити на такому транспортному засобі можна.
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