Штати домовилися про обмеження експорту машин для виробництва чипів до Китаю — Finance.ua

Штати домовилися про обмеження експорту машин для виробництва чипів до Китаю Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Штати домовилися про обмеження експорту машин для виробництва чипів до Китаю

Японія та Нідерланди запровадять обмеження на експорт до Китаю деякої техніки для виробництва сучасних чипів.

Про це із посиланням на власні поінформовані джерела пише Bloomberg

«Адміністрація президента Байдена уклала угоду із Нідерландами та Японією про обмеження експорту до Китаю деяких сучасних приладів для створення чипів», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що угода покликана завадити Китаю створити власні потужності із виробництва чипів. Вона розширить дію деяких експортних обмежень, ухвалених в США у жовтні, на японські та нідерландські компанії.

«Намірів публічно оголошувати про обмеження поки немає, а на їх імплементацію можуть піти місяці, необхідні обидвом державам для фіналізації юридичних аспектів», — стверджує Bloomberg.

Видання зауважує, що Японія та Нідерланди заборонять своїм виробникам постачати Китаю деякі типи машин для іммерсійної літографії.

Прем’єр-міністр Нідерландів ухилився від прямої відповіді на запитання про укладення подібної угоди із США. «Обговорення йде вже тривалий час, але ми не оприлюднюємо інформацію про це. Якщо зрештою про щось буде домовлено, не певен, що це буде дуже публічним», — сказав Рютте.

Укрінформ За матеріалами:

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