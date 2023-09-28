Шмигаль: Майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько $250 млн на гуманітарне розмінування — Finance.ua
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Шмигаль: Майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько $250 млн на гуманітарне розмінування

Казна та Політика
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що майже 40 країн та організацій-партнерів узгодили виділення близько $250 млн, зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування.
«Потенційно замінованими в Україні на сьогодні залишаються близько 174 тисяч кв. км. Це величезна територія, розмінування якої може тривати десятиліття. Наша мета — зробити це в найближчі роки», — написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.
Прем'єр розповів, що Україна пропонує партнерам, які прийдуть у цей напрям. Це готовність тестувати найсучасніші технології з розмінування, особливо технології дистанційного обстеження територій; готовність створювати й нарощувати виробництва, а також локалізувати виробництва іноземних підприємств; створювати конкурентний ринок розмінування зі зрозумілою системою сертифікації для операторів протимінної діяльності; проводити компенсації для підприємств, які купуватимуть через аукціони Prozorro послуги з розмінування; залучати фахівців для навчання, оскільки станом на сьогодні Україна має близько 3 тис. саперів за потреби понад 10 тис.
«На сьогодні майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько $250 млн, зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування. Дякую всім партнерам, які допомагають нам в очищенні України від російського мінного сміття», — підсумував він.
Як повідомлялося, 15 вересня Шмигаль заявив, що влада розраховує завершити розмінування аграрних земель за три роки після звільнення, і за 5−7 років розмінувати всю територію України. Також прем'єр повідомив, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через систему Prozorro.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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