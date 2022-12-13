Шмигаль: Готуємося до ймовірної довгострокової відсутності електроенергії та опалення — Finance.ua
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Шмигаль: Готуємося до ймовірної довгострокової відсутності електроенергії та опалення

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Українська влада готується до різних сценаріїв проходження зими, в тому числі враховує ймовірну довгострокову відсутність електроенергії та опалення у деяких регіонах.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час міжнародної конференції «Солідарність з українським народом» у Парижі.
«Намір росії занурити Україну у пітьму — це виклик для цивілізованого світу. Ми не сумніваємося, що світ не допустить, щоб ці кровожерливі терористичні плани росії втілились у життя. Ми готуємося до різних сценаріїв, одним з яких може стати довгострокова відсутність світла чи тепла в окремих регіонах країни», — зазначив Шмигаль.
За його словами, влада та сили оборони розуміють, що росія точно продовжить терористичні атаки і не відмовиться від своїх намірів зруйнувати нашу енергосистему. Але українці мужньо тримають цей удар. Так, 24 листопада був завданий черговий удар проти енергосистеми, люди залишились без світла і води, але й цей терор не змусив українців панікувати.
Він нагадав, що за два місяці планомірних атак ракетами та дронами ворог пошкодив майже 50% української енергосистеми. Але українська енергосистема зберігає цілісність і керованість, а наші енергетики 24 години на добу виконують свою роботу.
За матеріалами:
Укрінформ
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