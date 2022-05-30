Шлях до дефолту росії: інвестори наразі не отримали платежі на $100 млн – Bloomberg — Finance.ua

Шлях до дефолту росії: інвестори наразі не отримали платежі на $100 млн – Bloomberg

Вчора 15:31 — Фондовий ринок

Шлях до дефолту росії: інвестори наразі не отримали платежі на $100 млн – Bloomberg

Станом на вечір 27 травня купонні платежі за випусками облігацій зовнішніх позик рф у доларах і євро не надійшли на рахунки інвесторів.

Про це повідомило агентство Bloomberg. Йдеться про суму приблизно $100 млн, передає The page.

На думку агентства, розпочався 30-денний пільговий період, під час якого росія може виправити ситуацію з платежами. Якщо цього не буде зроблено, то рейтингові агенції можуть оголосити дефолт рф за зовнішніми запозиченнями.

Національний розрахунковий депозитарій рф (НРД, «дочка» мосбіржі) здійснив виплату за облігаціями зовнішніх облігаційних позик зі строком погашення у 2026 і 2036 роках, повідомив Мінфін 27 травня у своєму Telegram-каналі. Виплати зроблено на суму $71,25 млн і 26,5 млн євро.

Гроші інвестори не отримали через те, що 25 травня в США закінчився строк дії ліцензії Управління з контролю за іноземними активами, яка дозволяє транзакції, необхідні для отримання платежів за цінними паперами росії в доларах по всьому світу та в інших валютах у США.

Міністр фінансів Антон Сілуанов раніше заявив, що росія далі обслуговуватиме свій держборг у рублях. Рішення про відмову в продовженні ліцензії він назвав таким, що утискає «насамперед права іноземних інвесторів у російські боргові інструменти», і таким, що підриває «довіру до західної фінансової інфраструктури».

Газета «Ведомости» опублікувала роз’яснення міністра, як інвестори зможуть отримати свої гроші.

Для отримання платежу за держборгом у його оригінальній валюті інвестору доведеться відкрити валютний і рублевий рахунки в російському банку та видавати доручення на купівлю валюти.

За допомогою цього механізму можна буде проводити платежі, оминаючи західну розрахункову інфраструктуру, уточнив Сілуанов. Передбачається надати інвесторам право користування коштами без обмежень, зокрема за сумою переказу за кордон (зараз можна перерахувати трохи більш як $50 тис. на місяць).

Наступне погашення за російськими євробондами має відбутися 23 і 24 червня.

За даними Мінфіну рф, станом на 1 квітня росія мала виплатити за зовнішнім боргом у 2022 році $817 млн.

Що відбувалося з платежами за держборгом рф раніше

На початку березня після заморожування російських резервів у доларах і євро Сілуанов оголосив, що російські зовнішні зобов’язання погашатимуться в рублях, а для конвертації платежів у валюту можна буде використовувати винятково кошти заморожених золотовалютних резервів.

Декілька тижнів цей механізм працював, але із 4 квітня США заборонили росії використовувати заморожені доларові резерви для виплат за зовнішнім боргом.

Надалі Мінфін рф виконував свої зобов’язання перед іноземними інвесторами, використовуючи для платежів валюту з поточних експортних надходжень.

Однак 25 травня закінчилася генеральна ліцензія Мінфіну США № 9С, яка дозволяла власникам російських суверенних облігацій отримувати платежі в обслуговування та погашення цих паперів.

Без дозвільної ліцензії росія не зможе безпосередньо довести виплати за держборгом принаймні до американських інвесторів, а також проводити розрахунки з кредиторами з будь-яких країн у доларах. Платежі у євро щонайменше буде утруднено, оскільки агентами для переказу коштів виступали західні депозитарії, які раніше блокували платежі через ризик санкцій США.

Якою є ймовірність оголошення дефолту рф

Агентство РБК повідомляло, що перехід на виплати за євробондами в рублях юридично може не вважатися приводом для дефолту. Підстава для такого припущення міститься в емісійній документації. У кожному проспекті випуску євробондів міститься умова «відшкодування в іншій валюті» (Currency Indemnity), яка передбачає: якщо росія сплачує власнику у валюті, відмінній від долара («унаслідок судового рішення, наказу суду будь-якої юрисдикції або будь-якого іншого рішення»), то платіжне зобов’язання вважатиметься виконаним, якщо інвестор у найближчий можливий день зможе обміняти отриману кількість іншої валюти на долари в належному розмірі.

Юристи у рф вважають, що отримання виплат у такий спосіб навряд чи буде порушенням санкцій для власників паперів. Проте США можуть оголосити такий спосіб отримання грошей варіантом обходу обмежень.

Також деякі юристи говорять, що немає підстав визнавати дефолт за російськими зобов’язаннями, оскільки «боржник докладає всіх зусиль для виконання зобов’язань перед кредитором».

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