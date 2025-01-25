Shiba Inu прогнозує $0.003 до 2025 року, у той час як XYZVerse готовий забезпечити 30,000% прибутку — Finance.ua
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Shiba Inu прогнозує $0.003 до 2025 року, у той час як XYZVerse готовий забезпечити 30,000% прибутку

Криптовалюта
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Shiba Inu прогнозує $0.003 до 2025 року, у той час як XYZVerse готовий забезпечити 30,000% прибутку
Shiba Inu прогнозує $0.003 до 2025 року, у той час як XYZVerse готовий забезпечити 30,000% прибутку
Аналітики прогнозують, що Shiba Inu може досягти значного рівня ціни до 2025 року, привертаючи увагу багатьох у криптопросторі. Водночас XYZVerse, новий гравець на ринку, очікує феноменальну дохідність, можливо, до 30,000%. Ці сміливі прогнози викликають цікавість щодо майбутнього цих цифрових активів.
Інавгурація Трампа викликає хаос на крипторинку: $XYZ готовий забезпечити зростання на 99,900%!
Shiba Inu прогнозує $0.003 до 2025 року, у той час як XYZVerse готовий забезпечити 30,000% прибутку
Інавгурація Дональда Трампа спричинила тектонічний зсув на крипторинку, створюючи умови для безпрецедентного бичачого ралі. Поки основні монети демонструють скромні двозначні прибутки, мемкоїни захоплюють увагу.
PNUT із його недавнім зростанням на 4,500%? FRED, що злетів на 6,000%? Це вже історія. Ці монети не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів з почуттям втрачених можливостей. Але на криптополі битви немає часу для слабких — з’явився новий титан, готовий знищити рекорди прибутків і забезпечити зростання на 99,900%.
Станьте на сторону XYZ — беззаперечного чемпіона мемкоїнів
$XYZ виходить на ринг, щоб перемогти легенди мемкоїнів Познайомтеся з $XYZ — першим у світі мемкоїном для спортивних ентузіастів, які жадають 1000-кратного прибутку. Це токен для тих, хто живе адреналіном і азартом змагань.
Щойно Трамп бере кермо влади, ринок криптовалют готовий вибухнути. Тільки найсильніші токени зможуть вижити в цій безжальній арені. Настає епоха криптовалют для тих, хто готовий до викликів — людей, подібних до Джо Рогана та Дани Вайта, які б з гордістю підтримали Трампа.
Підкріплений спортивним духом, токен $XYZ стає головним претендентом, готовим знищити конкурентів і злетіти до Місяця.
$XYZ уже вражає, навіть до виходу на ринок Передпродаж $XYZ вже розпочався, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.
  • Ціна запуску: $0.0001
  • Поточна ціна: $0.002 (+2000% зростання за кілька місяців!)
  • Наступний етап: $0.0025 (+25% приріст)
  • Ціль: $0.1
З моменту запуску і до події генерації токенів $XYZ націлений на приголомшливий ріст у 99,900%!
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Shiba Inu (SHIB): Мемкоїн, який стає серйозним конкурентом
Shiba Inu, відомий як SHIB, почався як жарт, натхненний Dogecoin, але це більше, ніж просто мем. Запущений у серпні 2020 року анонімним творцем Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum, що дозволяє йому взаємодіяти з багатьма додатками та платформами.
SHIB виділився завдяки своєму величезному випуску: половина токенів була відправлена Віталіку Бутеріну, який пожертвував значну частину на благодійність і «спалив» 40% від загального обсягу, що привернуло увагу до монети.
Крім того, SHIB розвиває власні додатки, такі як децентралізована біржа ShibaSwap, платформу NFT та систему DAO для управління. Ці функції демонструють потенціал SHIB як серйозного гравця на крипторинку.
Хоча SHIB та інші мемкоїни перспективні, XYZVerse виділяється своїм унікальним поєднанням спорту та мемів, прагнучи до масового зростання та залучення спільноти, позиціонуючи себе як наступний великий мемкоїн.
Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ)
За матеріалами:
xyzverse.io
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