Щорічна відпустка для працівниці, яка перебуває за кордоном і працює дистанційно — Finance.ua
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Щорічна відпустка для працівниці, яка перебуває за кордоном і працює дистанційно

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Державна служба з питань праці відповіла на таке запитання: чи необхідно надавати щорічну відпустку за графіком, якщо працівниця перебуває за кордоном і працює дистанційно.
Про це пише кadrovik.ua.
У період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень й інших документів із питань трудових відносин і про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем і працівником (п. 2 ст. 7 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в редакції Закону України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин»).
Працівник, який виконує свою роботу дистанційно або виїхав за кордон, і роботодавець повинні домовитися про альтернативні способи обміну документами, наприклад за допомогою електронної пошти чи месенджерів: Viber, Whats App, Telegram тощо. Погоджений спосіб обміну документам необхідно зазначати в нормативних документах роботодавця.
Власник або уповноваженим ним орган зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки за графіком не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну (ч. 5 ст. 79 Кодексу законів про працю України). Отримати від працівника заяву на відпустку.
Після чого роботодавець повинен оформити наказом надання відпустки на підставі заяви працівника.
Пересилати попередження, заяви, накази (розпорядження) й інші документи з питань трудових відносин роботодавець і працівник будуть у погоджений ними спосіб обміну документам.
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За матеріалами:
Finance.ua
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