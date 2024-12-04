Що з цінами на вторинному авторинку (інфографіка) — Finance.ua

Що з цінами на вторинному авторинку (інфографіка) Сьогодні 04:00 — Технології&Авто

Що з цінами на вторинному авторинку (інфографіка)

За рік, тобто у порівнянні листопада-2024 до листопада минулого року, на діаграмі, яка показує наповненість ринку пропозиціями різних цінових груп, як завжди надто контрастних змін не спостерігається.

Однак якщо розглянути дані детальніше, можна помітити, що зменшилася частка бюджетних пропозицій, водночас зросла присутність авто ціною понад $20 тис.

Перерозподіл часток на користь дорожчих авто може бути спричинений кількома факторами. Один із них — потреба у грошах в кризових ситуаціях, яка може виникати в автовласників все частіше в умовах війни. Наступний — збільшення присутності «майже нових» авто на ринку вживаних, тобто коли незалежні дилери розширюють свою пропозицію автомобілями віком 1…3 роки, імпортованими з Китаю чи США, і які конкурують або заміщають відсутню пропозицію в офіційних представників окремих марок.

Середня ціна пропозицій: несподіваний прорив

Після п’яти місяців, впродовж яких середня загальна ціна усіх пропозицій трималася на рівні $5500, цього разу вона різко стрибнула до позначки $6500 — встановивши рекорд. При цьому слід правильно розуміти такі явища: це не ознака тотального подорожчання усіх автомобілів, це наслідок поповнення пропозиції на вторинному ринку дорожчими авто, переважно зі США, а також Китаю, частково із Європи.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $6500, одразу на $1000 більше, ніж місяцем раніше.

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7700, на $200 більше, ніж місяцем раніше. Всі три щойно описані сегменти (які водночас наймасовіші на вторинному ринку) були достатньо стабільними за показниками середньої ціни фактично до жовтня поточного року, і лише у листопаді почалися помітні коливання.

Сегмент авто з гібридними силовими установками (сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV), на відміну від попередніх, порівняно стабільних, завжди вирізнявся певним хвилюванням. Так і цього разу: мінус $500 відносно попереднього періоду, і підсумок $12 200.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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