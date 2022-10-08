Що в квартирі найбільше мотає світло — Finance.ua

Що в квартирі найбільше мотає світло Вчора 06:48 — Особисті фінанси

Більшість українців із завмиранням серця перевіряють платіжки. Однак існують способи, як зменшити кількість споживаної електроенергії.

7Що в квартирі найбільше мотає світло Побутова техніка, яка цілодобово працює і таким чином непомітно для нас збільшує рахунки в платіжках.

Бойлер. Це просто король «нулів» в платіжках. Не забудьте вимкнути його на ніч, інакше він підігріватиме воду до самого ранку.

Комп’ютер. Багато хто нехтує вимикати комп’ютер з мережі на ніч, а даремно. Якщо ви використовуєте ПК, намагайтеся щодня відключати його від мережі, щоб знизити витрати.

Телевізор. Заснув під час перегляду фільму і телевізор продовжує працювати до самої ночі? Ну, з ким не буває? З тим, хто хоче заощадити на електриці.

Wi-Fi-роутер. Вночі він нам не потрібен. Сміливо вимикаєте й спите спокійно.

Зарядка для смартфона. Візьміть за правило контролювати час зарядки свого телефону. Не варто його заряджати всю ніч. Користі від цього ніякої, а світло «зжере».

Бажано відключати від мережі дрібні побутові прилади:

мікрохвильову піч;

кофемашину;

тостер;

блендер;

електрочайник;

електричну зубну щітку;

електробритви і т. д.

Пам’ятайте, що підключені через подовжувач електроприлади витрачають енергію навіть тоді, коли ними не користуються. Тому або від’єднуйте подовжувач від розетки, або виймайте вилки приладів, приєднаних до нього.

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УНІАН За матеріалами:

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