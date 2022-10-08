Що в квартирі найбільше мотає світло — Finance.ua

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Що в квартирі найбільше мотає світло

Особисті фінанси
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Більшість українців із завмиранням серця перевіряють платіжки. Однак існують способи, як зменшити кількість споживаної електроенергії.
7Що в квартирі найбільше мотає світло Побутова техніка, яка цілодобово працює і таким чином непомітно для нас збільшує рахунки в платіжках.
Бойлер. Це просто король «нулів» в платіжках. Не забудьте вимкнути його на ніч, інакше він підігріватиме воду до самого ранку.
Комп’ютер. Багато хто нехтує вимикати комп’ютер з мережі на ніч, а даремно. Якщо ви використовуєте ПК, намагайтеся щодня відключати його від мережі, щоб знизити витрати.
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Телевізор. Заснув під час перегляду фільму і телевізор продовжує працювати до самої ночі? Ну, з ким не буває? З тим, хто хоче заощадити на електриці.
Wi-Fi-роутер. Вночі він нам не потрібен. Сміливо вимикаєте й спите спокійно.
Зарядка для смартфона. Візьміть за правило контролювати час зарядки свого телефону. Не варто його заряджати всю ніч. Користі від цього ніякої, а світло «зжере».
Бажано відключати від мережі дрібні побутові прилади:
  • мікрохвильову піч;
  • кофемашину;
  • тостер;
  • блендер;
  • електрочайник;
  • електричну зубну щітку;
  • електробритви і т. д.
Пам’ятайте, що підключені через подовжувач електроприлади витрачають енергію навіть тоді, коли ними не користуються. Тому або від’єднуйте подовжувач від розетки, або виймайте вилки приладів, приєднаних до нього.
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За матеріалами:
УНІАН
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