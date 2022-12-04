Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку — інструкція — Finance.ua

Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку — інструкція Сьогодні 17:01 — Фінтех і Картки

Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку — інструкція

Помилитися під час введення номера чужої картки досить просто, а іноді помилки трапляються навіть при автоматичному зчитуванні додатком вашого банку.

Про це пише Ain.ua.

Якщо переказ відбувається всередині одного банку — ви побачите їм’я отримувача і дізнаєтесь про помилку. Проте якщо переказ відбувається між двома банками — то ризики скинути гроші випадковій людині досить сильно зростають.

Як повернути надісланий переказ?

Перше, що необхідно зробити — це отримати квитанцію про його проведення. Цей документ містить номер транзакції, її час, та номери рахунків, з якого, та на який вона проводилась. В деяких банках отримати квитанцію можна прямо в мобільному додатку, в інших — через десктопну версію клієнтського кабінету.

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Після цього потрібно звернутися до служби підтримки вашого банку та пояснити ситуацію. Якщо ви надіслали гроші клієнту вашого банку, то далі цим питання буде займатись ваша служба підтримки. У вас попросять надати квитанцію про переказ, номери карток, персональні дані та підтвердити особистість. В таких випадках це нормальна процедура верифікації. Як тільки ви підтвердите всю інформацію, служба підтримки почне спроби зв’язатися з отримувачем коштів.

Нюанс в тому, що згідно з нашим законодавством, без дозволу клієнта банк не може самотужки арештувати ці кошти та повернути вам. Тож вони спробують пояснити своєму клієнту ситуацію, та вмовити його дати згоду на повернення коштів. Щойно вона буде отримана — вам повернуть кошти.

Якщо отримувач — клієнт іншого банку

Якщо отримувач коштів — це клієнт іншого банку, то вам все одно потрібно звернутися у свою службу підтримки. Там вам підкажуть, на картку якого саме банку були переказані кошти, та, за потреби нададуть додаткову інформацію про транзакцію (у квитанціях часто номери карток частково закрито зірочками, а підтримка може надати повні номери, які потрібні для комунікації зі сторонньою підтримкою).

Далі вам доведеться звернутися до служби підтримки того банку, на рахунки якого надійшли кошти. Це буде ще складніша перевірка, ніж у вашому банку, і доведеться надати ще більше інформації (а в деяких ситуаціях навіть прийти у відділення для підтвердження особистості), проте загалом вам потрібно довести лише те, що ви — це справді відправник коштів, тож проблем тут не передбачається.

Неприємним може стати той факт, що підтримка банку отримувача, дізнавшись, що ви клієнт іншого банку, може спробувати відхреститися від повернення коштів, заявивши, що вони цього зробити не можуть, а вам потрібно йти з цим питанням у свою фінансову установу. Це неправда, ваш банк не може комунікувати з чужими клієнтами, і точно не може знімати з них гроші. Від такої проблеми допомагає цитування законів України в яких чітко прописаний алгоритм дій.

Після цього банк так само спробує зв’язатися зі своїм клієнтом та отримати згоду на повернення коштів. Якщо він погодиться — банк автоматично перерахує їх назад.

Якщо отримувач відмовиться повертати кошти

Майже завжди людина, що отримала чужі кошти, легко погоджується на пропозицію банку, проте іноді отримувач може відмовитись повертати кошти, або, що буває значно частіше, банк просто не зможе з ним зв’язатися.

В таких випадках потрібно брати квитанцію про переказ коштів та йти до правоохоронних органів. Майбутнє рішення суду в таких ситуаціях завжди на боці людини, що випадково надіслала кошти незнайомцю. А постанова суду дозволяє банку повернути їх навіть без згоди на це їхнього клієнта.

Що робити, якщо отримав чужі гроші на свою картку

Найкраще, що можна зробити, якщо ви отримали чужі кошти — це написати в підтримку свого банку і повідомити їх про це. Без заяви відправника банк сам нічого нікому повертати не буде, проте вже буде поінформований про ситуацію. Якщо мова йде про невеликі суми, то відправник, з великою ймовірністю, навіть не буде намагатися їх повернути.

Проте, якщо раптом він все ж захоче це зробити, то може отримати відповідне рішення суду. І тоді ваш банк в примусовому порядку стягне з вас всю суму. Якщо у вас на рахунку буде недостатньо коштів — то вам створять технічний драфт, який доведеться виплачувати вже банку. Тож краще не використовувати чужі гроші, які ви раптом отримали на свій рахунок, принаймні декілька місяців.

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