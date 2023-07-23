Що робити біженцям у Польщі при втраті статусу UKR: рекомендації чиновників — Finance.ua
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Що робити біженцям у Польщі при втраті статусу UKR: рекомендації чиновників

Особисті фінанси
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Що робити біженцям у Польщі при втраті статусу UKR: рекомендації чиновників
Що робити біженцям у Польщі при втраті статусу UKR: рекомендації чиновників
Частина українських біженців у Польщі стикаються із ануляцією статусу тимчасового захисту. У зв’язку із цим вони втрачають щомісячні виплати на дітей у 500 злотих та інші пільги.
Що робити українцям у випадку безпідставного скасування статусу UKR, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Втрата тимчасового захисту у Польщі: із чим пов’язана проблема

За змінами до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, які ухвалили у 2023 році, доступ до інформації Прикордонної служби про історію перетину кордону біженцями з України (про дату кожного в'їзду та виїзду з Польщі) отримують ZUS (Управління соціального страхування) та інші муніципальні установи. Такі зміни запровадили, щоб запобігти випадкам незаконного отримання виплат, коли біженці вже виїхали з країни.

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Українці із тимчасовим захистом мають право виїхати з Польщі не більше, ніж на 30 днів без втрати статусу. Але траплялося, що дитина втрачала статус UKR, навіть не виїжджаючи із Польщі.
Нерідко ануляція відбувається і без відома біженців. Про втрату пільг українці дізнаються, коли перестають отримувати виплати або їм відмовляють у безкоштовному медичному обслуговуванні.

Що радять робити польські чиновники

Масові скарги українців на ануляції статусу UKR спонукали польського омбудмена двічі звернутися до уряду, щоб урегулювати процедури, пов’язані з наданням та скасуванням захисту.
Тим часом управління, які займаються реєстрацією PESEL UKR, підготували такі рекомендації для українців:
  • під час перетину кордону Польщі та України щоразу слід вимагати від польської Прикордонної служби підтвердження перетину кордону в проїзних документах (закордонних паспортах);
  • після повернення до Польщі перевіряти у державних реєстрах, чи зазначений правильний статус;
  • якщо виникають сумніви, особисто зв’язуватися з управлінням гміни і надавати документи, які підтверджують перетин кордону.
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Також Прикордонна служба рекомендує громадянам України, які повертаються до Польщі, повідомляти під час проходження паспортного контролю про в'їзд до Польщі у зв’язку з користуванням тимчасовим захистом та щоразу пред’являти електронний документ diia.pl.
Якщо ZUS відмовляється виплачувати допомогу попри докази, що дитина має статус UKR, це можна оскаржити у керівника установи упродовж 14 днів із моменту вручення рішення. Рішення керівника ZUS може бути оскаржене у Воєводському адміністративному суді впродовж 30 днів.

Як самостійно перевірити статус UKR

Українці, які хочуть переконатися, що їхній статус не анульовний, можуть перевіри це на сайті gov. pl у розділі «Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL».
Кнопка перенаправляє для входу — там можна вказати дані довіреного профілю або облікового запису в банку.
Після входу в систему потрібно підписати згоду цифровим підписом. Після цього відкриється вікно з даними користувача в реєстрі PESEL.
Слід звернути увагу на пункт «Status cudzoziemca». Якщо напроти нього стоїть прочерк — зі статусом UKR все добре. Якщо замість прочерку щось інше — потрібно звертатися до уженду (місцевого управління).
За матеріалами:
РБК-Україна
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