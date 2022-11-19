Що найбільше подорожчало та подешевшало в Україні за останній місяць — Держстат — Finance.ua

Що найбільше подорожчало та подешевшало в Україні за останній місяць — Держстат Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у жовтні 2022 року. Найбільше подорожчали яйця, сало та свинина, водночас подешевшали гречка, яблука, капуста та картопля.

Про це повідомляє Держстат

За даними статистичного відомства, порівняно із вереснем 2022 року яйця подорожчали на 62,5% до 57,0 гривень за десяток, сало на 11,9% до 167,6 гривень за кілограм, свинина на 6,2% до 174,5 гривень за кілограм.

Що подешевшало

Водночас капуста подешевшала 18,9% до 15,1 гривень за кілограм, яблука на 10,0% до 16,5 гривень за кілограм, картопля — на 8,6% до 9,9 гривень за кілограм.

Крім того, гречана крупа подешевшала на 7,9% до 82,7 гривень за кілограм.

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