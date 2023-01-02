Що має бути в домашній аптечці під час війни: перелік від МОЗ — Finance.ua

Що має бути в домашній аптечці під час війни: перелік від МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено в разі виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.
Що має бути в домашній аптечці під час війни
- еластичні бинти;
- безпечні шпильки;
- стерильні рукавички;
- пінцет;
- ножиці;
- неспиртові серветки;
- термометр;
- пластирі, зокрема для очей;
- стерильні бинти;
- трикутні (косинкові) пов’язки;
- антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт);
- знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);
- розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенті;
- крем від алергії з діючою речовиною дифенгідраміну або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;
- стерильний фізрозчин для промивання ран;
- краплі для промивання очей;
- якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).
«Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрію — не для домашньої аптечки», — зазначили у МОЗ.
Якщо хтось у сім’ї має хронічні захворювання також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще — місячний запас таких ліків.
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