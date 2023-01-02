Що має бути в домашній аптечці під час війни: перелік від МОЗ — Finance.ua

Що має бути в домашній аптечці під час війни: перелік від МОЗ Сьогодні 05:34 — Особисті фінанси

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено в разі виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.

Що має бути в домашній аптечці під час війни

еластичні бинти;

безпечні шпильки;

стерильні рукавички;

пінцет;

ножиці;

неспиртові серветки;

термометр;

пластирі, зокрема для очей;

стерильні бинти;

трикутні (косинкові) пов’язки;

антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт);

знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);

розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенті;

крем від алергії з діючою речовиною дифенгідраміну або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;

стерильний фізрозчин для промивання ран;

краплі для промивання очей;

якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).

«Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрію — не для домашньої аптечки», — зазначили у МОЗ.

Якщо хтось у сім’ї має хронічні захворювання також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще — місячний запас таких ліків.

Телеканал 24 За матеріалами:

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