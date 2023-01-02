Що має бути в домашній аптечці під час війни: перелік від МОЗ — Finance.ua
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Що має бути в домашній аптечці під час війни: перелік від МОЗ

Особисті фінанси
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У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено в разі виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.

Що має бути в домашній аптечці під час війни

  • еластичні бинти;
  • безпечні шпильки;
  • стерильні рукавички;
  • пінцет;
  • ножиці;
  • неспиртові серветки;
  • термометр;
  • пластирі, зокрема для очей;
  • стерильні бинти;
  • трикутні (косинкові) пов’язки;
  • антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт);
  • знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);
  • розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенті;
  • крем від алергії з діючою речовиною дифенгідраміну або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;
  • стерильний фізрозчин для промивання ран;
  • краплі для промивання очей;
  • якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).
«Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрію — не для домашньої аптечки», — зазначили у МОЗ.
Якщо хтось у сім’ї має хронічні захворювання також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще — місячний запас таких ліків.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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